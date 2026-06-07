توقف پرواز اختصاصی تیم ملی ایران در اسپانیا
پرواز اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران به منظور یک ساعت در اسپانیا توقف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پرواز اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران پس از طی مسافتی پنج ساعته از شهر آنتالیا به شهر سانتیاگوی اسپانیا، دقایقی پیش وارد فرودگاه این شهر شد.
قرار است پس از تغییر تیم میهانداران و سوختگیری، هواپیمای اختصاصی تیم ایران راهی شهر تیخوانای مکزیک خواهد شد.
بر اساس برنامهریزی انجام گرفته، کاروان تیم ملی ایران قرار است ساعت پنج صبح به وقت محلی وارد مکزیک شود.
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پرواز اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران به منظور یک ساعت در اسپانیا توقف کرد.??????????
دقیقا به چه منظوری؟؟؟
دقیقا به چه منظوری؟؟؟
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