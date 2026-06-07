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توقف پرواز اختصاصی تیم ملی ایران در اسپانیا

پرواز اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران به منظور یک ساعت در اسپانیا توقف کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۱
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2646 بازدید
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۳

توقف پرواز اختصاصی تیم ملی ایران در اسپانیا

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ پرواز اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران پس از طی مسافتی پنج ساعته از شهر آنتالیا به شهر سانتیاگوی اسپانیا، دقایقی پیش وارد فرودگاه این شهر شد.

قرار است پس از تغییر تیم میهانداران و سوخت‌گیری، هواپیمای اختصاصی تیم ایران راهی شهر تیخوانای مکزیک خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته، کاروان تیم ملی ایران قرار است ساعت پنج صبح به وقت محلی وارد مکزیک شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
2
پاسخ
پرواز اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران به منظور یک ساعت در اسپانیا توقف کرد.??????????
دقیقا به چه منظوری؟؟؟
ظفریان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
0
پاسخ
تشکر میکنم از فدراسیون که تیم ملی رو به اسپانیا برد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
3
پاسخ
به پوشش خیلی از بازیکن ها توجه کنید! هنوز پاشون به امریکا نرسیده شلوارک پوشیدن
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