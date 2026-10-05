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کد خبر:۱۳۹۷۴۱۴
کد خبر:۱۳۹۷۴۱۴
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نبض خبر

ایران پایانه‌های استارلینک را از کار انداخت!

سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی که از قضا داماد محمدجواد لاریجانی و پسر رئیس دانشگاه شهید بهشتی نیز هست، همزمان با عرضه نسل سوم اینترنت استارلینک که دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای روی تلفن همراه را به شدت راحت می‌کند، استارلینک را ابزار جنگی خواند و گفت: «...ایران برای اولین بار توانست با موفقیت پایانه‌های استارلینک را در جریان کودتای دی ماه سال گذشته از کار بیندازد... رسانه‌های غربی در همان مقطع کودتای دی ماه هم خبر موفقیت ایران و اجرای عملیات از کار انداختن پایانه‌های استارلینک را تایید کرده‌اند... آن عملیات فنی و مهم که کاملا موفق بود، یکی از ابزارهای ماست و ابزارهای دیگری هم برای مقابله با استارلینک در اختیار دارد.» اظهارات آقامیری را می‌بینید و می‌شنوید.
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