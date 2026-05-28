En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 853
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۵۵۳۴
کد خبر:۱۳۷۵۵۳۴
15227 بازدید
نبض خبر

تصاویر آغاز عملیات قفل لجستیکی روسیه

اوکراین اعلام کرده یک برنامه جداگانه با عنوان «قفل لجستیکی» راه‌اندازی می‌کند تا حملات میان‌برد به عمق عملیاتی پشت جبهه روسیه را گسترش دهد و توان لجستیکی این کشور را به‌صورت منظم هدف قرار دهد. هدف این برنامه، افزایش فشار بر نیروهای روسی در پشت جبهه و محدود کردن توان آن‌ها برای ادامه حملات زمینی است. بر اساس این گزارش، اوکراین در ماه‌های اخیر توانسته میزان هدف قرار دادن لجستیک، انبارها، تجهیزات، پست‌های فرماندهی و مسیرهای تأمین روسیه را چند برابر افزایش دهد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند هرچه فشار بر خطوط لجستیکی روسیه بیشتر می‌شود، شدت حملات روسیه در خط تماس کاهش پیدا می‌کند. یکی از عوامل مهم این تغییر، گسترش توانایی‌های حملات میان‌برد عنوان شده است. پس از محدود شدن دسترسی روسیه به استارلینک، این مسئله به گفته اوکراینی‌ها به یکی از مزیت‌های فناورانه آن‌ها در میدان نبرد تبدیل شده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ اوکراین ویدیو لجستیک خطوط لجستیک
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
واکنش مدودف به سقوط پهپاد در رومانی
تصاویر جنگنده‌های اف 16 ناتو در آسمان اوکراین
لحظه افتادن روس‌ها در تله انفجاری
لحظه حمله روسیه به پل راه آهن کلیدی اوکراین
لحظات تسلیم سربازان اوکراینی در دیمیتروف
تصاویر انهدام ون اطلاعاتی روس توسط کوادکوپتر انتحاری اوکراین
ارسال تسلیحات نظامی اسرائیل به اوکراین؟!
لحظات نبرد تن به تن مرگبار سرباز اوکراینی
لحظات فرار عامل تیراندازی به ژنرال روس در مسکو
انهدام تانک‌های اوکراین از زاویه هلی کوپتر روس
لحظات هدف قرار دادن سرباز روس با لباس پنگوئن!
قدرت تخریب کپی روسی کپی روسی شاهد-136
حمله مرگبار سوخو-34 روس به سربازان و زرهی اوکراین
انهدام ستون زرهی روسیه توسط اوکراینی‌ها
ویدیوی شگفت انگیز از سرباز اوکراینی
پرواز جنگنده‌های اوکراین در جبهه جنگ!
لحظه برخورد موشک عظیم روسیه به کی‌یف
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟