تصاویر آغاز عملیات قفل لجستیکی روسیه
اوکراین اعلام کرده یک برنامه جداگانه با عنوان «قفل لجستیکی» راهاندازی میکند تا حملات میانبرد به عمق عملیاتی پشت جبهه روسیه را گسترش دهد و توان لجستیکی این کشور را بهصورت منظم هدف قرار دهد. هدف این برنامه، افزایش فشار بر نیروهای روسی در پشت جبهه و محدود کردن توان آنها برای ادامه حملات زمینی است. بر اساس این گزارش، اوکراین در ماههای اخیر توانسته میزان هدف قرار دادن لجستیک، انبارها، تجهیزات، پستهای فرماندهی و مسیرهای تأمین روسیه را چند برابر افزایش دهد. مقامهای اوکراینی میگویند هرچه فشار بر خطوط لجستیکی روسیه بیشتر میشود، شدت حملات روسیه در خط تماس کاهش پیدا میکند. یکی از عوامل مهم این تغییر، گسترش تواناییهای حملات میانبرد عنوان شده است. پس از محدود شدن دسترسی روسیه به استارلینک، این مسئله به گفته اوکراینیها به یکی از مزیتهای فناورانه آنها در میدان نبرد تبدیل شده است.
