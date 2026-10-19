En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 59
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۹۵۲۶
کد خبر:۱۳۹۹۵۲۶
458 بازدید
نبض خبر

هشدار قطع هفت کابل اینترنت خاورمیانه در صورت حمله آمریکا

سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران یکی از اهداف ایران در پاسخ به حمله تازه آمریکا و اسرائیل به ایران را کابل‌های اینترنت دریایی اعلام کرد و گفت: «هفت کابل بزرگ از زیر تنگه هرمز عبور کرده که همه داده‌های اینترنتی و تجاری دنیا به آن وابسته است...» توضیحات سردار محبی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کابل های اینترنت زیر آب قطع کابل اینترنت ویدیو حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
توصیه حسن روحانی برای مداخله قدرت سیاسی در تصمیم‌گیری‌های جنگ!
ویدیوی جنجالی داماد حسن روحانی علیه سوپرانقلابی‌ها
احتمال زیاد جرات نمی‌کنند به ما حمله کنند
اعتراض شدید مردم در تظاهرات بابت توهین به قالیباف
دیپ استیت آمریکا به این نتیجه رسیده باید کار جمهوری اسلامی را تمام کند
سناریوی ترور 1500 مسئول ایران در حمله بعدی
هشدار خطر قطع گسترده اینترنت در خلیج فارس
اصرار مجری صداوسیما بر غیرقانونی بودن اتصال اینترنت بین المللی!
چه کسی صاحب کابل‌های فیبر نوری زیردریایی است؟
ایران پایانه‌های استارلینک را از کار انداخت!
ردیابی کاربران در اینترنت؛ جنگ خاموش بر سر داده‌های شخصی
جنگ پنهان آمریکا و چین بر سر کابل‌های اینترنت زیر دریا
کیفیت اینترنت ماهواره‌ای تلفن همراه را ببینید
سه روایت از پرتاب پدر موشک‌های ایران در پاسخ به مادر بمب‌ها
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر