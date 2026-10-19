نبض خبر
هشدار قطع هفت کابل اینترنت خاورمیانه در صورت حمله آمریکا
سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران یکی از اهداف ایران در پاسخ به حمله تازه آمریکا و اسرائیل به ایران را کابلهای اینترنت دریایی اعلام کرد و گفت: «هفت کابل بزرگ از زیر تنگه هرمز عبور کرده که همه دادههای اینترنتی و تجاری دنیا به آن وابسته است...» توضیحات سردار محبی را میبینید و میشنوید.
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