هشدار قطع هفت کابل اینترنت خاورمیانه در صورت حمله آمریکا

سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران یکی از اهداف ایران در پاسخ به حمله تازه آمریکا و اسرائیل به ایران را کابل‌های اینترنت دریایی اعلام کرد و گفت: «هفت کابل بزرگ از زیر تنگه هرمز عبور کرده که همه داده‌های اینترنتی و تجاری دنیا به آن وابسته است...» توضیحات سردار محبی را می‌بینید و می‌شنوید.