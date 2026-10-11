En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کنایه تند مهاجری به مخالفان استارلینک

حالا دیگ مقابله با استارلینک را بارگذاشته اند. کی؟ همانهایی که تا دیروز آش فیلترشکن‌فروش‌ها را هم می‌زدند!
کد خبر: ۱۳۹۸۲۵۹
| |
659 بازدید
محمد مهاجری

به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری (فعال رسانه‌ای اصولگرا) در خبرآنلاین نوشت: بیش از سه‌دهه قبل ویدئو کالای قاچاق بود و استفاده از آن جرم محسوب می‌شد. برای مبارزه با آن بگیر و ببند راه‌انداختند

چندصباح دیگر در عملیات‌های متعدد، با راپل، بالای بام خانه‌ها رفتند و دیش‌های ماهواره را پرت کردند توی خیابان‌ها.

دیری نگذشت سروکله فیلترینگ پیدا شد و خلق‌الله برای دورزدن آن فیلترشکن خریدند و بعدا معلوم‌شد پولی که برای خریدن فیلترشکن می‌دهند سودش به جیب جماعتی می‌رود که هر روز یک دور تسبیح به محتوای اینترنت فحش می‌دهند و دو دور تسبیح هم به منتقدان فیلترینگ ناسزا می‌گویند..

حالا هم دیگ مقابله با استارلینک را بارگذاشته‌اند. کی؟ همان‌هایی که تا دیروز آش فیلترشکن‌فروش‌ها را هم می‌زدند!

استارلینک البته پدیده خطرناکی است، اما راه مبارزه‌اش آن نیست که دبیر شورای فضای مجازی می‌گوید. گمانش آن است که اگر پای لانچر بنشیند و به آن شلیک کند قصه تمام می‌شود و این فناوری از روی کره زمین محو می‌گردد. این توهم را او در باره فیلترینگ هم داشت و پیشینیان نیز در باره ماهواره داشتند. آنها حداکثر کاری که می‌کنند مانع تاخیری ایجاد می‌کنند.

استارلینک یک فناوری ارتباطی است و بی‌تردید دشمن برای مقابله با ما آن را به کار می‌گیرد، اما برای

آنکه به پیکارش برویم، تکرار روش‌های گذشته جز ناکامی و افسردگی آورده‌ای ندارد.

اگر در یک خیابان اصلی، سر همه خیایان‌های فرعی تابلو عبورممنوع نصب کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ راننده یکی دو سه بار مراعات می‌کند، اما وقتی همه را مسدود ببیند، چشمش را بر همه تابلو‌ها می‌بندد و با دهن‌کجی به تابلو‌های عبورممنوع راه خودش را می‌رود.

اکنون نیز که سلاح فیلترینگ ناشیانه به کار می‌رود و در واقع تابلو عبور ممنوع بر سر هر نرم‌افزار و پیام رسان قرار داده می‌شود بالاخره مخاطب راهی پیدا می‌کند هرچند برایش هزینه داشته باشد.

خودتان را به زحمت نیندازید. سرعت تکنولوژی آنقدربالاست که از شما جلو می‌زند و مخاطب به هر حیله راهی می‌یابد. مقابله با استارلینک همچون مقابله با نمونه‌های پیشین یک راه حل بیشتر ندارد:بالابردن اعتماد عمومی به رسانه‌های داخل از جمله صداوسیما که در حضیض محبوبیت به سر می‌برد و نفسش تنگ شده است.

به جای جنگیدن بیهوده با استارلینک در اندیشه افزایش انسجام داخلی و تقویت اعتماد عمومی باشیم. جز این هر سیاستی بورزیم کشک است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد مهاجری استارلینک فیلترینگ
آرش روی صحنه، وطن در میدان؛ آزمون ملی‌گرایی در روزهای جنگ
نامه انتقادی سردار شهید رشید به سردار علایی؛ چرا نام شهید حسن باقری در روایت عملیات ثامن‌الائمه نیامد؟
قطعات پازل تازه جنگ با ایران/ آیا آمریکا از جنگ با ایران عقب نشسته است؟
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیفیت اینترنت ماهواره‌ای تلفن همراه را ببینید
ایران پایانه‌های استارلینک را از کار انداخت!
بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ آسیب دید
اعتراض رسمی ایران به نروژ بر سر استارلینک
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۹ نظر)
عذرخواهی پزشکیان از سران عرب وحشتناک‌تر از حمله آمریکا بود/ می‌خواستند رهبر محبوب ترامپ بر سر کار بیاید!  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
نفت ایران مال مردم نیست؛ متعلق به خدا و رسولش است  (۷۶ نظر)
ویدیوی جنجالی ظریف درباره برجام، میثم مطیعی، حجاب و عربستان!  (۷۰ نظر)
حکم اعدام دختر ۲۳ ساله در پرونده «سب‌النبی»  (۶۷ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۷ نظر)
کیهان: هنرمندان بازگشته، پیاده‌نظام «نفوذ»‌اند  (۶۶ نظر)
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد  (۶۶ نظر)
خاک ایران ارثیه نیست که ببخشید! / لغزشِ خطرناکِ زنگنه در مرزهای حاکمیت و جهل در ادبیاتِ دیپلماسی  (۶۴ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
تا کی با شعار «دنبال بمب اتم نیستیم» برگ‌های امنیتی رایگان روی میز بگذاریم؟ / این کار فقط آمریکا را پرروتر می‌کند!  (۶۳ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rkZ
tabnak.ir/005rkZ