اسپیس‌ایکس پس از ده تلاش ناموفق و سه پرتاب شکست خورده، سرانجام توانست پرتاب آزمایشی نسل جدید موشک استارشیپ با طول 121 متر مجهز به 33 موتور رپتور را با موفقیت به سرانجام برساند. در این پرواز، همه موتورهای بوستر با موفقیت روشن شدند. پس از حدود هفت دقیقه، بوستر سوپرهوی از فضاپیما جدا شد. استارشیپ سپس تا ارتفاع حدود 200 کیلومتری از سطح زمین اوج گرفت و مدتی در مدار پرواز کرد و هشت ماهواره آزمایشی استارلینک را با موفقیت در مدار زمین قرار داد. هرچند پرواز کلی موفقیت‌آمیز بود، اما مشکلاتی هم رخ داد. در بخشی از مسیر، قطعاتی از موتور به نظر منفجر شدند و بالچه‌های جانبی دچار آتش‌سوزی شدند. با این حال، کنترل پرواز حفظ شد و استارشیپ مسیر آزمایشی خود را تکمیل کرد. اسپیس‌ایکس تأکید کرده بود که هدف این پرواز، قرار دادن سامانه تحت فشار حداکثری برای آزمودن مرزهای تحمل آن است. ناسا قرارداد بزرگی با اسپیس‌ایکس دارد تا نسخه‌ای اصلاح‌شده از استارشیپ را برای مأموریت آرتمیس در سال 2027 به کار گیرد، پروژه‌ای که قرار است فضانوردان آمریکایی را بار دیگر به ماه ببرد. لحظات پرتاب، رهاسازی محموله و فرود این موشک که دو متر از موشک ساترن بلندتر است و رکورد بزرگ ترین موشک تاریخ را زده، می‌بینید.