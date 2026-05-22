کد خبر:۱۳۷۴۳۲۸
جنگ افزار

تست پهپاد انتحاری پرتابی از هواگرد!

پهپاد کامیکازه هورنت با پرتاب با کمک بالن آزمایش شد. بالون آن را 42 کیلومتر حمل کرد و از ارتفاع هشت کیلومتری رها شد و تنها پنج درصد باتری مصرف کرد. این افزایش برد را سه برابر می‌کند: مسافت بالن + ارتفاع سقوط + باتری ذخیره شده. با یک ترمینال استارلینک، برد حمله می‌تواند از حدود 100-120 کیلومتر به 240 کیلومتر افزایش یابد که برای ریزپرنده انتحاری یک ارتقای شگفت انگیز است. همچنین می‌توان در منطقه عملیاتی تعداد بالایی از این پهپادها را پشت خط اول پدافندی از طریق هواپیما رها کرد و ضربه زد و در واقع این روش یک تاکتیک تازه در نبرد پهپادها محسوب می‌شود.
جنگ افزار تکنولوژی نظامی پهپاد انتحاری ویدیو
