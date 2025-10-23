En
تعداد بازدید : 1
کد خبر:۱۳۳۵۸۸۹
159 بازدید
نبض خبر

انقلاب تازه در دسترسی به استارلینک

ایلان ماسک اعلام کرد تا حدود 2 سال دیگر، تلفن شما مستقیماً به ماهواره‌های استارلینک متصل خواهد شد. شما قادر خواهید بود ویدیوها را در هر کجا تماشا کنید. بدون نیاز به اپراتورهای منطقه‌ای، حتی در مناطق کور.
برچسب‌ها:
نبض خبر ایلان ماسک استارلینک ویدیو ماهواره استارلینک اینترنت استارلینک فیلم اینترنت استارلینک موبایل
