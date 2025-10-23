انقلاب تازه در دسترسی به استارلینک

ایلان ماسک اعلام کرد تا حدود 2 سال دیگر، تلفن شما مستقیماً به ماهواره‌های استارلینک متصل خواهد شد. شما قادر خواهید بود ویدیوها را در هر کجا تماشا کنید. بدون نیاز به اپراتورهای منطقه‌ای، حتی در مناطق کور.