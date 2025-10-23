۰۱/آبان/۱۴۰۴
Thursday 23 October 2025
۰۲:۰۰
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
فیلم
تکنولوژی
کد خبر:۱۳۳۵۸۸۹
تاریخ انتشار: ۰۰:۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱
23 October 2025
نبض خبر
انقلاب تازه در دسترسی به استارلینک
ایلان ماسک اعلام کرد تا حدود 2 سال دیگر، تلفن شما مستقیماً به ماهوارههای استارلینک متصل خواهد شد. شما قادر خواهید بود ویدیوها را در هر کجا تماشا کنید. بدون نیاز به اپراتورهای منطقهای، حتی در مناطق کور.
