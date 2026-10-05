ماجرای اختلاف کریستیانو رونالدو و ژسوس

هم‌زمان با دیدار پرتغال مقابل نروژ که با برتری شاگردان ژسوس به پایان رسید، ابعاد درگیری میان کریستیانو رونالدو سرمربی تیم ملی پرتغال به موضوعی جنجالی تبدیل شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، اختلافات به وجود آمده میان کریستیانو رونالدو، کاپیتان ۴۱ ساله و ژرژ ژسوس، سرمربی ۷۲ ساله‌ی تیم ملی پرتغال بازتاب گسترده‌ای پیدا کرده است. این تقابل ریشه در خصوصیات اخلاقی ژرژ ژسوس دارد؛ مربی سرشناسی که سبک مدیریتی خود را بر مبنای نظم سخت‌گیرانه، دقت فراوان در جزئیات تاکتیکی و اقتداری غیرقابل مذاکره قرار داده و تأکید دارد که هیچ بازیکنی فراتر از اصول تیمی او نیست.

پیشینه‌ی سخت‌گیری‌های سرمربی پرتغال

بررسی کارنامه حرفه‌ای ژسوس نشان می‌دهد که او همواره بر تسلط کامل روی تصمیمات تیمی اصرار ورزیده است. او در دوران حضور در بنفیکا از سال ۲۰۰۹ با اجرای مقررات انضباطی بسیار سفت‌وسخت و کنار گذاشتن تعارفات معمول، پایه‌گذار کسب سه قهرمانی لیگ، یک جام حذفی و پنج جام اتحادیه شد. رویکرد تاکتیکی پرفشار و جسورانه او در فلامینگوی برزیل نیز همراه با جام‌های بزرگ ادامه یافت و تحسین گسترده‌ای را به همراه داشت.

او در گذشته نیز در مواجهه با بازیکنانی نظیر اسلام سلیمانی در سال ۲۰۱۶ یا کارلوس مارتینز اعلام کرده بود که تصمیم‌گیرنده نهایی تنها سرمربی است و در نخستین نشست خبری تابستانی‌اش نیز اعلام کرد از رویارویی با هیچ فردی هراسی ندارد. در شرایط فعلی، برخی معتقدند ژسوس حاضر به عدول از اصول خود نیست و در صورتی که رونالدو کوتاه نیاید و این دو آشتی نکنند و قرار باشد رونالدو همچنان در تیم ملی بماند، این سرمربی راه میانه‌ای نخواهد داشت و کناره‌گیری خواهد کرد.