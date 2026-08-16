رونالدو زمان خداحافظی از فوتبال را اعلام کرد

به گزارش تابناک، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی در مصاحبه با مجله ووگ گفت: احتمالاً این آخرین سال من در فوتبال خواهد بود. بعد از آن، زمان زیادی برای استراحت، سفر، تماشا و بازی کردن پدل خواهم داشت.

رونالدو در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کرد که این مسابقات آخرین جام جهانی او خواهد بود.

پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه یک بر صفر مقابل اسپانیا شکست خورد و رؤیای رونالدو برای فتح جام جهانی همچنان دست‌نیافتنی باقی ماند.

مهاجمی که تقریباً تمام افتخارات فردی و تیمی ممکن را تجربه کرده، هرگز نتوانست مهم‌ترین جام ملی فوتبال جهان را بالای سر ببرد.

رونالدو فصل قبل توانست برای نخستین بار عنوان قهرمانی در لیگ عربستان را با النصر به دست آورد و در این فصل هم تلاش خواهد کرد تا با این تیم قهرمانی در لیگ نخبگان را برای نخستین بار در طول دوران فوتبالی اش تجربه کند.