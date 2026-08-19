عروسی رونالدو و جورجینا؛ دو تصور متفاوت از ثروت! + عکس

این زوج مطرح با بیش از ۷۵۰ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام، برخلاف تصور عمومی، مراسمی کاملاً خصوصی و خانوادگی را در خانه و با حضور پنج فرزندشان برگزار کردند.

به گزارش تابناک، تصاویر تجملی منتشرشده از مراسم ازدواج رونالدو و جورجینا در فضای مجازی، ساخته هوش مصنوعی است. این زوج مطرح با بیش از ۷۵۰ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام، برخلاف تصور عمومی، مراسمی کاملاً خصوصی و خانوادگی را در خانه و با حضور پنج فرزندشان برگزار کردند. تصاویر واقعی این مراسم را می‌توان روایتی از تعریف متفاوت آنها از ثروت دانست؛ جایی که خانواده، در کنار ثروت مادی، مهم‌ترین شکل ثروت و خوشبختی است.