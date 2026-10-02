بزرگترین ریزش فالوور تاریخ اینستاگرام

به گزارش تابناک؛ رونالدو پس از انتشار شایعاتی درباره اختلاف میان او و ژرژ ژسوس، سرمربی تیم ملی، به شکلی دراماتیک اردوی تیم ملی را ترک کرد.

او روز یکشنبه در دیدار پرتغال مقابل نروژ به میدان نرفت و ژسوس بعدها گفت: «من سرمربی هستم و به بازیکن گفتم که قرار نیست بازی کند. به او گفتم او را روی نیمکت می‌نشانم و اگر ۳۰ دقیقه به او نیاز داشته باشم، بازی خواهد کرد. اما من بازی را به شکل دیگری دیدم، بنابراین او به زمین نیامد.»

ژسوس اضافه کرد: «این کریستیانو یا هیچ بازیکن دیگری نخواهد بود که ایده‌های مرا به عنوان سرمربی تغییر دهد. هرگز. نه او و نه هیچ‌کس دیگر. حتی یک رئیس. هرگز.»

ژسوس دیدگاه خود را طی یک نشست خبری در روز چهارشنبه، کمی پیش از آنکه رونالدو تصمیم به ترک اردو بگیرد، به صراحت بیان کرد.

بیانیه برنده پنج توپ طلا در شبکه‌های اجتماعی به این شرح بود: «به دنبال نشست خبری سرمربی تیم ملی و پس از گفت‌وگو با رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال، تصمیم گرفتم اردوی تمرینی تیم ملی را ترک کنم. به زودی، حقیقت را درباره دلایل جدایی‌ام از تیم ملی که همواره به آن متعهد بوده‌ام، به مردم پرتغال خواهم گفت. اکنون زمان آرزوی موفقیت برای پرتغال و تمامی هم‌تیمی‌هایم بدون هیچ استثنایی است.»

اکنون، یک روز پس از انتشار این بیانیه، پرتغال بیش از یک میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام خود را از دست داده است. حساب کاربری تیم ملی در ابتدا ۲۴.۹ میلیون فالوور داشت، اما تا عصر پنجشنبه این تعداد به ۲۳.۸ میلیون کاهش یافت.

پیرس مورگان، ستون‌نویس پیشین سان که از نزدیک با رونالدو آشنایی دارد، سرنخ‌هایی داد مبنی بر اینکه پشت این جدایی مسئله‌ای فراتر از آنچه به چشم می‌آید وجود دارد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیل ترک اردو این نیست، همان‌طور که وقتی خودش درباره آن صحبت کند روشن خواهد شد.»

پیراهن نمادین شماره ۷ رونالدو کمتر از بیست و چهار ساعت پس از جدایی او به بازیکن دیگری واگذار شد. رافائل لیائو این پیراهن را در مسابقه لیگ ملت‌ها مقابل دانمارک به تن کرد که در آن پرتغال با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی رسید. گونچالو راموس، جانشین رونالدو، گل دوم تیم را به ثمر رساند.

منبع: ورزش سه

