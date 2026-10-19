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حکم انضباطی فدراسیون پرتغال برای رونالدو

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال، رونالدو را به دلیل ترک اردوی تیم ملی این کشور به ۳۰ روز محرومیت از همراهی تیم ملی و پرداخت ۲۵۵ یورو جریمه نقدی محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۹۹۵۰۴
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رونالدو کریستیانو رونالدو

به گزارش تابناک، حواشی و جنجال‌های ترک اردوی پرتغال توسط کریستیانو رونالدو پس از اختلاف با ژرژ ژسوس با رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال به پایان رسید.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال، رونالدو را به دلیل ترک اردوی تیم ملی این کشور به مدت ۳۰ روز محرومیت از همراهی تیم ملی و پرداخت ۲۵۵ یورو جریمه نقدی محکوم کرده است.

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روزنامه اسپانیایی آاس در گزارشی نوشت که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال پس از بررسی پرونده این بازیکن، حکم محرومیت ۳۰ روزه و جریمه نقدی ۲۵۵ یورویی را برای او صادر کرده است.

منبع: ایرنا

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برچسب ها
فوتبال اروپا رونالدو کریستیانو رونالدو تیم ملی پرتغال محرومیت جریمه
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