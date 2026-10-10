رونالدو تعلیق شد

فدراسیون فوتبال پرتغال، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی این کشور و مهاجم النصر عربستان را به‌صورت موقت محروم کرد تا تحقیقات انضباطی درباره خروج جنجالی او از اردوی تیم ملی پس از اختلاف با ژرژ ژسوس سرمربی پرتغالی، انجام شود.

به گزارش تابناک؛ حواشی و جنجال‌های ترک اردوی پرتغال توسط کریستیانو رونالدو پس از اختلاف با ژرژ ژسوس همچنان ادامه دارد.

امروز فدراسیون فوتبال پرتغال در بیانیه‌ای اعلام کرد در پی ترک اردوی تیم ملی توسط کریستیانو رونالدو، پرونده‌ای انضباطی علیه این بازیکن تشکیل شده است.

در بیانیه‌ فدراسیون فوتبال پرتغال آمده است: تشکیل پرونده انضباطی علیه کریستیانو رونالدو، طبق مصوبه بخش غیرحرفه‌ای در تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۶، با هدف بررسی تخلفات انضباطی احتمالی مربوط به وقایع گزارش‌شده در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ صورت گرفته است. صرف‌نظر از تعلیق موقت خودکار که تا پیش از تشکیل پرونده شامل حال این بازیکن بود، تعلیق موقت تکمیلی وی تایید گردید و ماهیت پرونده به عنوان فوری تعیین شد. این پرونده در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ به کمیسیون تحقیقات انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال ارسال شد و تا پایان روند تحقیقات، محرمانه باقی خواهد ماند.

البته هنوز مدت محرومیت نهایی این ستاره ۴۱ ساله مشخص نیست و او تا زمان تعیین تکلیف پرونده، به‌صورت موقت از حضور در مسابقات محروم خواهد بود.

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ماجرای اختلاف کریستیانو رونالدو و ژسوس

اختلاف کریستیانو رونالدو با ژرژ ژسوس به روز بازی با نروژ بر می‌گردد، ماجرا از جایی آغاز شد که رونالدو مدعی شد سرمربی پیش از این مسابقه به او قول داده بود حدود ۳۰ دقیقه در زمین بازی کند،وی در جریان مسابقه نیز برای گرم کردن وارد زمین شد، اما در نهایت فرصتی برای حضور در میدان پیدا نکرد.

کاپیتان پرتغال معتقد بود که سرمربی تیم ملی پرتغال به وعده خود عمل نکرده، به گفته رونالدو، ژسوس قول داده بود در نشست خبری، درباره علت بازی نکردن او توضیحاتی ارائه کند، اما این اتفاق نیز رخ نداد.

در ادامه، اختلافات به حدی افزایش یافت که رونالدو تصمیم گرفت پیش از دیدار پرتغال مقابل دانمارک، اردوی تیم ملی را ترک کند.

رونالدو پس از خروج از اردو بیانیه‌ای منتشر کرد و از هم‌تیمی‌ها و هواداران تیم ملی عذرخواهی کرد،وی در این بیانیه پذیرفت که تصمیمش برای ترک اردوی تیم ملی نمی‌تواند بدون پیامد باشد.

بر اساس مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال، رونالدو ممکن است با محرومیتی بین یک تا ۶ ماه مواجه شود. احتمال جریمه نقدی نیز وجود دارد.

پذیرش مسئولیت و اعتراف رونالدو به اشتباه خود می‌تواند از عوامل کاهش مجازات نهایی باشد، اما فدراسیون فوتبال پرتغال هنوز تصمیم قطعی درباره میزان محرومیت این بازیکن اتخاذ نکرده است.

منبع: ایرنا