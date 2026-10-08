شبی که هم مسی گریست و هم رونالدو؛ یکی در جمع و دیگری در خلوت!

خیلی‌ها انتظار داشتند جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین حضور مسی و رونالدو در تیم ملی کشورشان باشد. موضوعی که درباره ستاره آرژانتینی محقق شد اما رونالدو با وجود اینکه دو سال از مسی بزرگتر است و یکسال پیش ورود به دهه پنجم زندگی‌اش را جشن گرفت، اما همچنان تأکید می‌کند که فعلاً برنامه‌ای برای خداحافظی ندارد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، رقابت و مقایسه دو فوق‌ستاره دنیای فوتبال که حدود دو دهه ادامه داشت، باز هم تکرار شد؛ لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نه تنها در کسب افتخار و هنرنمایی در مستطیل سبز، بلکه در بغض و گریستن هم شانه به شانه هم حرکت کردند.

این مهم حتی در لحظات خاص و فراموش‌نشدنی فوتبالِ جهان، یعنی شب وداع مسیِ ۳۹ ساله از تیم ملی آرژانتین، هم به طرز شگفت‌انگیزی تلاقی پیدا کرد. ماجرایی عجیب که این‌بار طرفین را در دو سوی کاملاً متناقض قرار داد؛ یکی با رقص نور و آتش‌‎بازی منحصر به‌فرد گریست و دیگری در سکوت و تنهایی! اشک‌های مسی درحالی سرازیر شد که تعداد بی‌شماری درون ورزشگاه ۸۵ هزار نفری مونومنتال و البته پای تلویزیون، همانند او و همراه با اسطوره‌شان گریستند.

لیونل اسکالونی که بارها احساساتی شد و اشک ریخت، در پایان بازی دوستانه تیمش برابر بنین گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم مربی بهترین فوتبالیست تاریخ باشم. اشک‌هایم به این دلیل است که چیزهای زیادی در ذهنم می‌گذرد و دیگر ندیدن مسی ناراحت‌کننده خواهد بود.» ساعاتی بعد از برگزاری مراسم خداحافظی مسی، رسانه‌های متعدد بین‌المللی به این رویداد پرداختند و در این میان، روزنامه اسپانیایی مارکا، در توصیف ماجرا نوشت: «مسی تمام آرژانتین را به گریه انداخت. احساسات اجازه نداد او بخشی از سرود ملی را بخواند. در این لحظه لئو گریه نمی‌کرد، اما تمام آرژانتین گریه می‌کرد.»

این در شرایطی است که هیچکس اشک‌های اسطوره پرتغالیِ فوتبال جهان را ندید چون اساساً قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد. اما از خط به خط بیانیه‌ای که رونالدو منتشر کرده می‌شود حدس زد که چه ساعات سخت و احتمالاً غم‌باری را پشت سرگذاشته است. بیانیه‌ای که تنها چند ساعت قبل از شروع بازی آرژانتین-بنین و پایان مسی-تیم ملی، منتشر شد و کریستیانو رونالدو پس از چند روز سکوت، روایتی کامل از اختلاف با ژرژ ژسوس را منتشر کرد. در متن بیانیه کاپیتان تیم ملی پرتغال ضمن اینکه چند بار کلمه «عذرخواهی» تکرار شده، او جزئیات اتفاق جنجالی و خبرساز جدایی خود از اردوی تیم ملی را شرح داده است.

در حالی که رسانه‌های معتبر دنیا در روزهای منتهی به سه‌شنبه شب، با آب و تاب فراوان عکس‌هایی از مسی را منتشر می‌کردند و با تیترهایی چون مسی برای بازی خداحافظی و آخرین حضور در تیم ملی خود را به اردوی آلبی‌سلسته رساند، به استقبال دیدار دوستانه آرژانتین و بنین رفته بودند، خبرهایی از اختلاف رونالدو با ژرژ ژسوس سرمربی ۷۲ ساله تیم ملی پرتغال و ترک اردو به نشانه قهر و نارضایتی، انبوه هواداران این فوق ستاره را در بهت و ناراحتی فرو برد.

خیلی‌ها انتظار داشتند جام جهانی ۲۰۲۶، آخرین حضور مسی و رونالدو در تیم ملی کشورشان باشد. موضوعی که درباره ستاره آرژانتینی محقق شد اما رونالدو با وجود اینکه دو سال از مسی بزرگتر است و یکسال پیش ورود به دهه پنجم زندگی‌اش را جشن گرفت، اما همچنان تأکید می‌کند که فعلاً برنامه‌ای برای خداحافظی ندارد. از بخت و اقبال نه‌چندان خوشایند رونالدو و میلیون‌ها طرفدار این ستاره، در سمت مقابل ماجرا کسی ایستاده که به نظر می‌رسد قصد دارد تمام قوانین حرفه‌ای و سختگیرانه سرمربیگری را در مواجهه با CR7 به همتایان خود آموزش دهد و احتمالاً اقتدار خود را به رخ دیگر ستاره‌های تیم ملی پرتغال بکشد! در هر حال همین چند ماه پیش که او سرمربی النصر بود، در یکی از نشست‌های خبری پس از بازی تیمش گفت که به خاطر کسب ۲۴ عنوان قهرمانی، خودش را یکی از بهترین مربیان جهان می‌داند.

ژرژ ژسوس دیروز تأیید کرد که بیانیه کریستیانو رونالدو را خوانده است، اما واکنشی کوتاه و سرد به این موضوع داشت: «بیانیه را خواندم و حالا مثل هر روز به فدراسیون می‌روم تا کار کنم و به فکر تیم و تیم ملی باشم. چیز دیگری برای گفتن ندارم.» این در حالی است که رونالدو در بیانیه‌اش، نه‌تنها بابت ترک اردوی تیم ملی عذرخواهی کرد، بلکه پذیرفت جایگاه او به عنوان کاپیتان باید عامل تشدیدکننده مجازاتش باشد و البته سرمربی تیم را متهم کرد که دو بار زیر قولش زده است. بر این اساس، انتظار می‌رفت ژسوس واکنش بهتر و روشن‌تری نسبت به رونالدو داشته باشد، اما این اتفاق نیفتاد.

واقعیت این است که هیچ‌کس دوست ندارد پایان رونالدو در تیم ملی همراه با جنجال و ناراحتی باشد. میلیون‌ها طرفدار او می‌خواهند شأن این فوق ستاره آن هم پس از سال‌ها درخشش و دستاوردهایی که برای پرتغال داشته، حفظ شود. در همین راستا، لوکا مودریچ، هافبک باتجربه تیم ملی کرواسی به وضعیت رونالدو در تیم ملی پرتغال واکنش نشان داد و گفت: «دیدن آنچه رخ می‌دهد، ناراحت‌کننده است. آن‌ها راه‌حلی پیدا خواهند کرد زیرا کریس شایسته یک وداع باشکوه است. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده، اما او بزرگ‌ترین بازیکن پرتغال و سزاوار پایان بهتری است.»

با تمام این اوصاف، رسانه‌های پرتغال از قطعی شدن محرومیت رونالدو از همراهی تیم ملی خبر داده‌اند و اینکه فدراسیون فوتبال پرتغال حکم سه جلسه محرومیت را برای کاپیتان در نظر گرفته که شامل دو بازی مقابل نروژ و یک بازی برابر دانمارک می‌شود. در این میان، طبق نظرسنجی روزنامه پرتغالی آبولا، ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان معتقدند محرومیت رونالدو به این معنا خواهد بود که «او دیگر شرایط بازگشت به تیم ملی را ندارد.» براین اساس، اگر شرایط موجود مدیریت نشود و اوضاع به سود اسطوره پرتغالی پیش نرود، شاید در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد اشک‌های رونالدو و خداحافظی تلخ او از تیم ملی کشورش باشیم؛ وداعی نازیبا که جز عده‌ای انگشت‌شمار از هم‌تیمی‌ها، هیچکس را خوشحال نمی‌کند!