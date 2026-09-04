نگرانی ترامپ از فرجام جنگ با ایران

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ابراز نگرانی از فرجام جنگ علیه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

چپ‌های افراطی دیوانه، دموکرات‌ها و کمونیست‌ها ترجیح می‌دهند ما در جنگ ایران شکست بخوریم، تا اینکه دونالد جی. ترامپ در این جنگ پیروز شود.

به عبارت دیگر، آنها ترجیح می‌دهند ما ببازیم تا اینکه پیروز شود!

این افراد بسیار بیمارند و از اختلال شدید ترامپ‌زدگی رنج می‌برند؛ اختلالی که گاهی به آن سندرم دیوانگی ترامپ هم گفته می‌شود.

گفتنی است، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده با انتقاد از سیاست‌های ترامپ، اظهار داشت که جنگ علیه ایران یک شکست بوده و یک تغییر اساسی لازم است.

حکیم جفریز همچنین به شدت از سیاست‌های جنگ‌طلبانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده انتقاد کرد و اظهار داشت که جنگ بی‌ملاحظه و پرهزینه‌ای که با تصمیم قبلی علیه ایران آغاز شده بود، شکست خورده است و زمان یک تغییر اساسی فرا رسیده است.