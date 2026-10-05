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آغاز فصلی تازه در روابط ایران و بیروت!

نخست‌وزیر لبنان بر ضرورت گشایش صفحه‌ای جدید در روابط میان این کشور و ایران تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۶۶
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لبنان

به گزارش تابناک؛ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در گفت‌وگو با شبکه لبنانی «ان‌بی‌ان» درباره روابط کشورش با ایران گفت که بیروت خواهان گشایش صفحه‌ای جدید در مناسبات با تهران است؛ صفحه‌ای که بر احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دو کشور استوار باشد.

وی گفت: با توجه به سابقه طولانی روابط میان دو کشور، بهتر است ایران سفیر جدید خود در لبنان را تعیین کند، زیرا این اقدام می‌تواند روند انتقال روابط تهران و بیروت به مرحله‌ای جدید را تسهیل کند.

رد هرگونه توافق سری و تاکید بر خروج کامل اسرائیل

نخست‌وزیر لبنان در این گفتگو تاکید کرد: دولت لبنان به هیچ توافق سری تن نداده و هدف اصلی آن، برقراری حاکمیت کامل کشور، خروج کامل نیروهای اسرائیلی طبق یک جدول زمانی مشخص و شروع بازسازی مدارس و بیمارستان‌هاست.

نخست وزیر لبنان با اشاره به لزوم دریافت کمک‌های خارجی اظهار داشت: همراهی با بازگشت مردم تنها به بخش امنیتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل خدمات‌رسانی نیز هست. امکانات ما محدود است، اما می‌خواهم تمامی توان موجود را همزمان برای مسیر بازگشت، بهبود اوضاع و آغاز بازسازی به کار گیرم.

وی با بیان اینکه هرگز نگفته جنگ به پایان رسیده است، افزود: ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم برای مدتی نامعلوم در مراکز اسکان موقت باقی بمانند چرا که دولت وظیفه دارد بازگشت شهروندان را تسهیل و خدمات لازم را برای آنان تامین کند.

نواف سلام در مورد مرزهای جنوبی تاکید کرد: مرزهای حاکمیت ما همان مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی است و آنچه خواسته شده، خروج کامل اسرائیل تا پشت این مرزها است.

سلام خاطر نشان کرد: چارچوب مطرح‌شده بر پایه دو اصل اقدام متقابل و مرحله‌ای بودن است، اما نکته غایب در آن، یک جدول زمانی شفاف برای زمان خروج اسرائیل از مواضع و مکان‌های اشغالی است تا این طرح به اقدامات عملی و ملموس برای مردم تبدیل شود.

نواف سلام گفت: گسترش حاکمیت دولت لبنان بر سراسر سرزمین خود با نیروهای بومی، تعهد جدیدی نیست بلکه تعهدی است که از زمان پیمان طائف در سال ۱۹۸۹ وجود داشته است و در قطعنامه‌های بین‌المللی و اعلامیه ترک تخاصم در سال ۲۰۲۴ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: لبنان خروج اسرائیل را به فرایند جمع‌آوری یا تحویل سلاح مشروط نکرده است، چرا که گسترش حاکمیت دولت بر تمام قلمرو خود، تعهدی است که خود لبنانی‌ها پیش از درخواست هر طرف خارجی بر عهده گرفته‌اند.

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نواف سلام وجود هرگونه «توافق سری» را تکذیب کرد و گفت: تنها یک ضمیمه امنیتی و نظامی وجود دارد و بر اساس عرف، جزئیات این ضمائم به دلیل ماهیت امنیتی‌شان همیشه رسانه‌ای نمی‌شود.

وی افزود: طرح مطرح شده یک پیمان یا معاهده حقوقی تعهدآور نیست، بلکه یک چارچوب سیاسی یا نقشه راه است و اگر خودش آن را تنظیم می‌کرد، برخی بندها به‌ویژه درباره جابه‌جایی نیروهای اسرائیلی به خارج از خاک لبنان را شفاف‌تر می‌نوشت؛ موضوعی که او آن را به معنای خروج کامل تا مرزهای بین‌المللی تفسیر می‌کند.

تاکید بر خروج اسرائیل، اجرای توافق طائف و تقویت ارتش

سلام تاکید کرد: هدف دولت همچنان «خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان» است. وی با اشاره به اینکه لبنان نمی‌خواهد بحث‌های چند دهه گذشته درباره انحصار سلاح را دوباره باز کند، گفت آنچه در طائف بر سر آن توافق شده است، نیازی به مذاکرات جدید ندارد.

نواف سلام در خصوص ارتش لبنان نیز گفت: ارتش مظهر حمایت از مردم جنوب و مرزها است و بر نیاز به ارتشی مجهز، مسلح و توانا برای انجام وظایفش تاکید داریم.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع، جلوگیری از ایجاد هرگونه خلاء در جنوب پس از پایان ماموریت نیروهای صلح‌بان سازمان ملل (یونیفل) است و ما معتقدیم: لبنان همچنان به حضور یک نیروی بین‌المللی در جنوب حتی با قالبی متفاوت از یونیفل تحت چتر سازمان ملل و با مجوز شورای امنیت نیاز دارد.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: دولت موظف است در جنوب و تمامی مناطق حضور یابد و همزمان با ادامه پیگیری برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل، تثبیت آتش‌بس، خروج اسرائیل و تلاش برای آزادی اسرا مسئولیت‌هایش را بپذیرد.

رد احتمال تغییر کابینه و تاکید بر گفت‌وگو با همه گروه‌ها

نواف سلام احتمال ترمیم کابینه را رد کرد و گفت: دولت به دنبال راه‌حل و نه فرونشاندن موقت فشارها است و از این رو تغییر دولت را راهکار نمی‌داند؛ چرا که مشکل اصلی محدودیت امکانات و نه عدم توانایی یا تمایل به کار است.

نواف سلام تاکید کرد: ضامن اصلی لبنان، همدلی حول محور دولت، تقویت وحدت داخلی، تلاش برای برآورده کردن نیازهای مردم، تضمین خروج اسرائیل، بازگرداندن حاکمیت و گسترش اقتدار دولت است.

وی تصریح کرد: گفت‌وگو با هیچیک از طرف‌ها قطع نشده و مواردی که بر سر آن‌ها توافق شده است باید اجرا شوند. وحدت ملی در اجرای توافقات گذشته تجسم می‌یابد، نه اینکه هر بار نقطه شروع از صفر باشد.

نخست وزیر لبنان گفت:باور ندارد کسی پس از رنج‌هایی که مردم کشیده‌اند به دنبال ماجراجویی یا جنگ جدیدی باشد ضمن آنکه تقویت وحدت داخلی با گرد آمدن به دور دولت شکل می‌گیرد.

سلام در پایان با ارسال پیامی به مردم جنوب لبنان گفت: شما تنها نیستید؛ دولت با شما، در کنار شما و در خدمت شماست.
منبع: ایسنا

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لبنان بیروت ایران رابطه ایران و لبنان وحدت ملی نخست وزیر لبنان نواف سلام روابط تهران و بیروت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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