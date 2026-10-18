درخواست لبنان از ایران برای معرفی سفیر جدید

معاون نخست وزیر لبنان ضمن افشای دلیل ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت، از درخواست کشورش از ایران برای معرفی سفیر جدید در لبنان خبر داد.

به گزارش تابناک، طارق متری، معاون نخست وزیر لبنان، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره بیان کرد که واشنگتن تاکنون فشار کافی بر تل ‌آویو برای اجرای تعهدات آن وارد نکرده است.

به گزارش الجزیره، وی افزود که طرف‌ها درباره عقب‌نشینی تدریجی اسرائیل از اراضی لبنان توافق کرده بودند، اما این توافق اجرا نشده است.

متری همچنین اعلام کرد اسرائیل با اجازه دادن به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای بازدید از اسرای لبنانی مخالفت کرده و فهرست اسامی این افراد را نیز در اختیار لبنان قرار نداده است.

معاون نخست‌ وزیر لبنان گفت اسرائیل تلاش کرده است از مذاکرات برای اعلام ائتلافی با دولت لبنان علیه حزب ‌الله استفاده کند.

معاون نخست وزیر لبنان همچنین ضمن افشای دلیل ممنوعیت فرود هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت، از درخواست کشورش از ایران برای معرفی سفیر جدید در لبنان خبر داد و گفت تلاش‌ها برای حل‌ پرونده دیپلماتیک میان دو کشور ادامه دارد.