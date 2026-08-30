مسئولیت ما پایان دادن به اشغالگری لبنان است
به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، «نواف سلام» نخستوزیر لبنان گفت: دولت تعهد دارد که با ارتش، نهادهای دولت و ارائه خدمات در جنوب(لبنان) حضور داشته باشد.
وی افزود: مسئولیت ما پایان دادن به اشغالگری، توقف تجاوزات، بازسازی ویرانهها و بازگشت مردم جنوب به روستاهای خود و حاکمیت دولت است.
نخستوزیر لبنان همچنین گفت که جنوب لبنان هرگز تنها نخواهد ماند و دیگر نباید عرصه جنگ نباشد.
تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و در همین راستا، مناطق اطراف النبطیه الفوقا و شهرک المنصوری بعد از ظهر امروز هدف حمله پهپادی دشمن صهیونیستی قرار گرفت و علاوه بر آن رژیم صهیونیستی تعدادی از خانهها در مشاع المنصوری را تخریب کرد.
همچنین توپخانه رژیم اشغالگر اسرائیل با چند گلوله سنگین جنگل عیتا الجبل- بیت یاحون را هدف قرار داده و نیروهای اشغالگر اموال ساکنان شهرک حداثا را آتش زدند که باعث گسترش آتش به باغهای زیتون شد.
همچنین حومه کفر رمان و حومه شهرک المنصوری و بیوت السیاد هدف حمله توپخانهای پراکنده قرار گرفت.