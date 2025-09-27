En
دیدار لاریجانی با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان

دبیر شورای عالی امنیت ملی با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی؛ در سفر امروز خود به بیروت، با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

 

دیدار و گفتگوی لاریجانی با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان

دیدار و گفتگوی لاریجانی با «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان

