جزئیات دیدار عراقچی و نماینده سازمان ملل در امور لبنان

به گزارش تابناک، ژان آرنو نماینده سازمان ملل در امور لبنان که برای رایزنی با مقام‌های کشورمان به تهران سفر کرده است، قبل از ظهر امروز سه‌شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان تاکید کرد و خواستار تقویت تلاش‌ها و تحرکات سازمان ملل برای توقف تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان شد.

عراقچی همچنین آمادگی کشورمان را برای تداوم رایزنی و همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه برای کمک به حفظ ثبات و امنیت لبنان اعلام کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت