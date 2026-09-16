رأی اعتماد پارلمان لبنان به دولت نواف سلام
پارلمان لبنان با ۶۸ رأی موافق به دولت این کشور به نخستوزیری نواف سلام رأی اعتماد داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۷۰۷| |
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به گزارش تابناک، پارلمان لبنان به دولت نواف سلام رای اعتماد داد.
در جلسه رأی گیری، ۶۸ نفر رأی موافق و ۱۲ نفر رأی مخالف دادند.
نواف سلام نخست وزیر لبنان در برابر پارلمان گفت که دولت در راستای حضور بینالمللی موثر در جنوب لبنان تلاش میکند.
نخست وزیر لبنان اشاره کرد که لبنان در مذاکرات به نتایج مورد نظر نرسیده اما مذاکرات هنوز به پایان نرسیده است.
منبع: ایسنا
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