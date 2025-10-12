به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نواف سلام، عصر امروز (یکشنبه)، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه این کشور «یوسف رَجی» خواستار اقدام فوری دیپلماتیک و تقدیم شکایت رسمی علیه اسرائیل به شورای امنیت شد. نواف سلام، حمله اسرائیل را «تجاوزی آشکار به حاکمیت لبنان و نقض جدی آتش‌بس» دانست.

در روز‌های اخیر، ارتش اسرائیل چندین بار مناطق جنوبی لبنان را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش شبکه الجزیره، در حمله روز شنبه به روستای مصیلح در نزدیکی صیدا، دست‌کم یک نفر شهید و هفت نفر دیگر زخمی شدند. منابع محلی گزارش داده‌اند که هدف حمله، تأسیسات تجاری و ساختمانی غیرنظامی بوده است. این حملات در حالی ادامه دارد که از زمان برقراری آتش‌بس در نوامبر ۲۰۲۴، مرز‌های لبنان شاهد درگیری‌های پراکنده و نقض‌های مکرر هوایی و زمینی از سوی اسرائیل بوده است. یونیفل (نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان) نیز امروز از اصابت بمب پهپاد اسرائیلی در نزدیکی یکی از پایگاه‌هایش در جنوب لبنان خبر داده و آن را «نقض خطرناک قطعنامه ۱۷۰۱» دانسته بود.