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تصاویر خروج بمب افکنهای بی 1 از پایگاه هوایی فیرفورد
هشت فروند از دوازده فروند بمب افکن استراتژیک بی 1 | B1B لنسر نیروی هوایی آمریکا مستقر در پایگاه هوایی فیرفورد انگلستان به سمت خاک آمریکا پرواز کردند. این بمب افکن ها جهت حضور در جنگ چهل روزه در فیرفورد مستقر بودند؛ اقدامی که ادامه روند کاهش حضور این بمبافکنها در فیرفورد محسوب میشود. هنوز مشخص نیست B-1 های خارجشده از فیرفورد با بمبافکنهای دیگری جایگزین خواهند شد یا خیر.
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برچسبها:نبض خبر بمب افکن بی 1 پایگاه هوایی فیرفورد ویدیو B1 Lancer
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