استفاده از خودروی ضدبمب اطراف پایگاه فیرفورد

پس از دستگیری مردانی تحت قانون مواد منفجره | Explosives Act، ربات خنثی‌کننده بمب برای بررسی ون‌های سفید در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد مستقر شد. پایگاه هوایی بریتانیا توسط ایالات متحده برای پرتاب بمب‌افکن‌ها برای حملات به ایران استفاده می‌شود. پایگاه هوایی بریتانیا توسط ایالات متحده برای پرتاب بمب‌افکن‌ها برای حملات به ایران استفاده می‌شود. به گفته پلیس بریتانیا 5 مرد بازداشت شدند.