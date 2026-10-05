نبض خبر
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
الی دیوید خبرنگار کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد: «یکی از افراد نزدیک به ترامپ به من گفته که ترامپ قصد دارد باقیمانده دوره ریاستجمهوریش را صرف تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران کند!» کانال چهارده تلویزیون اسرائیل انگیزه ترامپ از تلاش برای رژیم چنج در ایران در ادامه دوران ریاست جمهوریاش را تهدید ایران برای ترورش میداند که قاعدتاً وقتی رئیس جمهور آمریکا نباشد، تهدید معتبرتری است و تصور میکند بار دیگر ترور شود! با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران رژیم چنج ترور ترامپ
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باقی مانده دوره ریاست جمهوری او بزودی با کشته شدن فجیعی که سزاوار تمامی جنایتکاران شرور هست به پایان خواهد رسی او سال جدید میلادی را نخواهد دید و مجبور سال نو را با چنگیز خوان مغول در جهنم آغاز کند!! انشاالله