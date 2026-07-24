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کد خبر:۱۳۸۶۳۴۸
کد خبر:۱۳۸۶۳۴۸
16701 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

انتقال هواپیماهای جنگ الکترونیک آمریکا به مدار عملیاتی ایران

دو فروند هواپیما جنگ الکترونیک آمریکا مدل ال 3 هریس ئی‌ای-37 بی کامپس کال | EA-37B CompassCalI II در مسیر خود به سمت خاورمیانه به پایگاه هوایی فیرفورد | RAF Fairford بریتانیا رسیدند. تاکنون فقط پنج فروند از این مدل ساخته و تحویل شده است. انگلیس به عنوان پایگاه عملیاتی علیه ایران فعال شده است. تصاویر این ماجراجویی را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر EA-37B CompassCalI II ویدیو هواپیمای جنگ الکترونیک پایگاه هوایی فیرفورد جنگ ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
12
19
پاسخ
دار و وندارش رو آورده خاورمیانه بازم نمیتونه موضوع رو جمع و جور کنه چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمتانی
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
11
13
پاسخ
ترامپ لجن ،حرامزاده
;hvfv
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
2
1
پاسخ
تا اینها را نزنید فایده ای نداره
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