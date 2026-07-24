نبض خبر
انتقال هواپیماهای جنگ الکترونیک آمریکا به مدار عملیاتی ایران
دو فروند هواپیما جنگ الکترونیک آمریکا مدل ال 3 هریس ئیای-37 بی کامپس کال | EA-37B CompassCalI II در مسیر خود به سمت خاورمیانه به پایگاه هوایی فیرفورد | RAF Fairford بریتانیا رسیدند. تاکنون فقط پنج فروند از این مدل ساخته و تحویل شده است. انگلیس به عنوان پایگاه عملیاتی علیه ایران فعال شده است. تصاویر این ماجراجویی را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
1
برچسبها:نبض خبر EA-37B CompassCalI II ویدیو هواپیمای جنگ الکترونیک پایگاه هوایی فیرفورد جنگ ایران و آمریکا
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار:
در انتظار بررسی:
انتشار یافته: ۳