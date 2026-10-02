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کد خبر:۱۳۹۶۹۶۷
کد خبر:۱۳۹۶۹۶۷
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نبض خبر

ادعاهای ترامپ درباره فیرفورد و فلای دبی و تهدید حمله به ایران

دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش: «آیا ایران در حادثه پایگاه هوایی فرفورد دخالت داشته است؟»، پاسخ داد: «به نظر می‌رسد همین‌طور باشد، بله.» ترامپ همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران در حادثه مربوط به هواپیمای فلاي‌دبي دخیل است یا خیر، گفت: «به نظر من، با توجه به اطلاعاتی که دارم، بله، اما ما در حال حاضر در این زمینه کار می‌کنیم.» خبرنگار نیز پرسید: «اگر مشخص شود که ایران پشت این حمله به هواپیما بوده است، آیا شما انتقام خواهید گرفت؟ آیا ایالات متحده انتقام خواهد گرفت؟» ترامپ تهدید کرد: «آن‌ها به شدت مجازات خواهند شد، نگران نباشید. شما از آن‌ها بپرسید، آن‌ها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو پایگاه هوایی فیرفورد فلای دبی ایران
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