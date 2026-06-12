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کد خبر:۱۳۷۸۷۰۰
کد خبر:۱۳۷۸۷۰۰
3870 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تصاویر انتقال بمب‌افکن‌های تازه آمریکا

با وجود سخنان ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران، نقل و انتقالات نظامی آمریکا تداوم دارد. امروز سه فروند بمب افکن B-1B آمریکایی از مبدا پایگاه هوایی دیس | Dyess، در پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس بر زمین نشستند. با رسیدن این سه، هم اکنون 18 فروند بمب افکن B1-B در فیرفورد حضور دارند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بمب افکن بی 1 پایگاه هوایی دیس ویدیو پایگاه هوایی فیرفورد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
15
پاسخ
دوباره آمریکا میاد سراغمون چند بار دیگه باید ایران رو بمباران کنند تا آقایون مسئول که هیچکس نمیدونه چه کسانی هستند بفهمند این حمله ها ادامه داره ..............تنها راه خلاصی از آمریکای وحشی ساخت بمب اتم است. خلاص
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
با این منطق و تحلیل شما الان همه کشورهای دنیا باید بمب اتم داشته باشند!
سیما
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اگه ما بمب اتم بزنیم ‌اونا هم مارا میزنند. لذا این کار عاقلانه نیست. ممنون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
12
3
پاسخ
تو انگلیس نشسته چه ربطی به ایران داره
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