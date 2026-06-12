نبض خبر
تصاویر انتقال بمبافکنهای تازه آمریکا
با وجود سخنان ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران، نقل و انتقالات نظامی آمریکا تداوم دارد. امروز سه فروند بمب افکن B-1B آمریکایی از مبدا پایگاه هوایی دیس | Dyess، در پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس بر زمین نشستند. با رسیدن این سه، هم اکنون 18 فروند بمب افکن B1-B در فیرفورد حضور دارند.
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دوباره آمریکا میاد سراغمون چند بار دیگه باید ایران رو بمباران کنند تا آقایون مسئول که هیچکس نمیدونه چه کسانی هستند بفهمند این حمله ها ادامه داره ..............تنها راه خلاصی از آمریکای وحشی ساخت بمب اتم است. خلاص
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
سیما| |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳