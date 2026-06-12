با وجود سخنان ترامپ درباره دستیابی به توافق با ایران، نقل و انتقالات نظامی آمریکا تداوم دارد. امروز سه فروند بمب افکن B-1B آمریکایی از مبدا پایگاه هوایی دیس | Dyess، در پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس بر زمین نشستند. با رسیدن این سه، هم اکنون 18 فروند بمب افکن B1-B در فیرفورد حضور دارند.