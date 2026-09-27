نبض خبر
تصاویر حادثه امنیتی نزدیک پایگاه هوایی انگلیس
«حادثه بزرگ» در نزدیکی پایگاه هوایی بریتانیا که توسط ایالات متحده برای حمله به ایران استفاده میشد مورد توجه قرار گرفته است. مردانی ذیل قانون مواد منفجره | EXPLOSIVES Act دستگیر شدند و روستایی در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فیرفورد تخلیه شد. زیرا پلیس در حال بررسی وسایل نقلیه مشکوک در این روستاست. پلیس گلاسترشر در بیانیهای اعلام کرد: «پس از اعلام یک حادثه بزرگ، در حال حاضر شماری از خانهها در منطقه ولفورد تخلیه میشوند. این اقدام پس از بازداشت چند مرد به ظن ارتکاب جرایمی تحت قانون مواد منفجره صورت گرفته است. تیم تخصصی خنثیسازی مواد منفجره ارتش در حال حاضر در حال بررسی شماری از خودروهاست.» تصاویر تازه نشان میدهد خودروهای زرهی در پایگاه هوایی گشت میزنند. پایگاه هوایی فیرفورد تنها فرودگاه اروپایی ایالات متحده برای بمب افکنهای سنگین بی 1 ، بی 2 و بی 52 است.
گزارش خطا
پسندها:
0