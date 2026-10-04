به گزارش تابناک، سردار فدوی رئیس گروه مشاوران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: توانمندی نظامی آمریکا دریامحور است؛ به این معنا که در نیروی دریایی خود، هم نیروی زمینی و هم نیروی هوایی دارد. بنابراین، تجلی توان نظامی آمریکا در نیروی دریایی این کشور است.

وی افزود: آمریکایی‌ها از سال ۱۸۵۳ در خلیج فارس حضور داشته‌اند، اما اکنون برای نخستین بار هیچ شناور آمریکایی نه‌تنها در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، بلکه حتی در شمال اقیانوس هند نیز حضور ندارد.

سردار فدوی بیان کرد: آمریکایی‌ها فرار کرده‌اند و بیش از هزار کیلومتر از مرز‌های ما دور شده‌اند. این اتفاق به اختیار خودشان نبوده، بلکه نتیجه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. شناورهای آمریکایی در معرض آسیب ۱۰۰ درصدی نیروهای ما هستند.

وی یاداور شد: کشورهای منطقه اگر بخواهند می‌توانند در برابر آمریکا ایستادگی کنند. ایران و عمان بر تنگه هرمز حاکم هستند و قوانین تنگه هرمز را ما می نویسیم و در حال اجرا است.