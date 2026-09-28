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دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران نیست

آیا این ملت تسلیم پذیر است یعنی ملت ما تسلیم می‌شود که دیگران در آب و خاکشون قدم بگذارند سرنوشت آنها را تعیین کنند؟
کد خبر: ۱۳۹۶۴۵۷
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دریادار سیاری

به گزارش تابناک، دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: تمامیت سرزمینی ناموس ایرانی است، وقتی پای ناموس ایرانی وسط باشد از هیچ چیز و هیچکس باک نداریم.

از خلیج فارس تا شمال اقیانوس هند مال ایران است

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش افزود:­ از خلیج فارس تا شمال اقیانوس هند مال ایران است و اجازه نمی‌دهیم کسی در مناطق متعلق به ایران بخواهد اقدامی بکند.

تنگه هرمز بسته است

رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش یادآور شد: دشمن فقط شعار میدهد تنگه هرمز باز است، اما در واقعیت این تنگه بسته است.

وی افزود: دشمن خیلی تلاش کرد بین نیرو‌های مسلح ایران شکاف ایجاد کند، اما کور خوانده بود؛ دشمن مستکبر یک ایران قوی و مقتدر را نمی‌پسندد.

دریادار سیاری تصریح کرد: تمامیت سرزمینی و ناموس ایرانی خط قرمز نیرو‌های مسلح است و وقتی پای ناموس ایرانی وسط باشد از هیچ چیز و هیچکس باک نداریم.

ملت ایران تسلیم نشدنی است

معاون هماهنگ کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آیا این ملت تسلیم پذیر است یعنی ملت ما تسلیم می‌شود که دیگران در آب و خاکشون قدم بگذارند سرنوشت آنها را تعیین کنند؟

وی تأکید کرد: این خط قرمز مردم ماست. این ملت شکست ناپذیر است این ملت تسلیم ناشدنی است. اصلا تسلیم در قاموس ملت ما نیست

دریادار سیاری افزود: تاریخ این را نشان داده است. ملت ما ملت سرافرازی است، ملت با هویت و قدرتمندی است. ملتی نبوده که زیر بار ظلم و ستم برود. ما هیچگاه ظلم نکردیم زیر بار ظلم هم نخواهیم رفت.

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دریادار سیاری ایران آمریکا جنگ تسلیم تنگه هرمز
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