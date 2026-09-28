دریادار سیاری: تسلیم در قاموس ملت ایران نیست
به گزارش تابناک، دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگکننده ارتش در گفتوگوی ویژه خبری اظهار داشت: تمامیت سرزمینی ناموس ایرانی است، وقتی پای ناموس ایرانی وسط باشد از هیچ چیز و هیچکس باک نداریم.
از خلیج فارس تا شمال اقیانوس هند مال ایران است
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: از خلیج فارس تا شمال اقیانوس هند مال ایران است و اجازه نمیدهیم کسی در مناطق متعلق به ایران بخواهد اقدامی بکند.
تنگه هرمز بسته است
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش یادآور شد: دشمن فقط شعار میدهد تنگه هرمز باز است، اما در واقعیت این تنگه بسته است.
وی افزود: دشمن خیلی تلاش کرد بین نیروهای مسلح ایران شکاف ایجاد کند، اما کور خوانده بود؛ دشمن مستکبر یک ایران قوی و مقتدر را نمیپسندد.
دریادار سیاری تصریح کرد: تمامیت سرزمینی و ناموس ایرانی خط قرمز نیروهای مسلح است و وقتی پای ناموس ایرانی وسط باشد از هیچ چیز و هیچکس باک نداریم.
ملت ایران تسلیم نشدنی است
معاون هماهنگ کننده ارتش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آیا این ملت تسلیم پذیر است یعنی ملت ما تسلیم میشود که دیگران در آب و خاکشون قدم بگذارند سرنوشت آنها را تعیین کنند؟
وی تأکید کرد: این خط قرمز مردم ماست. این ملت شکست ناپذیر است این ملت تسلیم ناشدنی است. اصلا تسلیم در قاموس ملت ما نیست
دریادار سیاری افزود: تاریخ این را نشان داده است. ملت ما ملت سرافرازی است، ملت با هویت و قدرتمندی است. ملتی نبوده که زیر بار ظلم و ستم برود. ما هیچگاه ظلم نکردیم زیر بار ظلم هم نخواهیم رفت.