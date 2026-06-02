صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش عملکرد نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس + نمودار

با شروع فعالیت نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از اوایل اردیبهشت‌ماه، بالغ بر ۳۰۰ کشتی غیرایرانی اقدام به ارسال اطلاعات جهت دریافت مجوز عبور ایمن از تنگه هرمز کرده‌اند که عمده آنها از نوع نفتکش بوده‌اند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۳۰
| |
1585 بازدید
|
۱

گزارش عملکرد نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس + نمودار

به گزارش تابناک، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با اعلام گزارش عملکرد این نهاد در مدت یک ماه فعالیت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با شروع فعالیت نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از اوایل اردیبهشت‌ماه، بالغ بر ۳۰۰ کشتی غیرایرانی اقدام به ارسال اطلاعات جهت دریافت مجوز عبور ایمن از تنگه هرمز کرده‌اند که عمده آنها از نوع نفتکش بوده‌اند.

کشتی‌های خروجی از و ورودی به ‎خلیج فارس به ترتیب ۷۷ و ۲۳ درصد از درخواست‌ها را تشکیل داده‌اند. مقصد عمده کشتی‌های خروجی کشور‌های آسیایی به‌ویژه چین و هند و مقصد عمده کشتی‌های ورودی امارات متحده عربی بوده است.

مطابق سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران، پی‌جی‌اس‌ای امکان صدور مجوز برای عبور کشتی‌های کشور‌های متخاصم را نداشته و نیز در شرایط محدودیت ناشی از جنگ، عبور کشتی‌های مرتبط با دولت‌های هم‌سو را در اولویت قرار می‌دهد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مدیریت آبراه خلیج فارس ایران تنگه هرمز کشتی ها تردد کشتی ها سپاه نیروی دریایی سپاه
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور مجوز عبور از تنگه‌هرمز برای کشتی‌ها در هر ساعت
عکس: فروش تیشرت «تنگه هرمز» در سایت آمازون!
آمریکا اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز را تکذیب کرد
عبور ۲۴ کشتی از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته
آمریکا سازمان ایرانی جدیدی را تحریم کرد
واکنش «نهاد مدیریت آب‌راه خلیج فارس» به تحریم
عبور ۲۳ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی نیروی دریایی سپاه
سرگردانی ۲۰ هزار ملوان در تنگهٔ هرمز
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
0
پاسخ
اینها را باید برای همه کشتی ها و کشورها ارسال کنید.
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m4U
tabnak.ir/005m4U