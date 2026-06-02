با شروع فعالیت نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از اوایل اردیبهشت‌ماه، بالغ بر ۳۰۰ کشتی غیرایرانی اقدام به ارسال اطلاعات جهت دریافت مجوز عبور ایمن از تنگه هرمز کرده‌اند که عمده آنها از نوع نفتکش بوده‌اند.

به گزارش تابناک، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس با اعلام گزارش عملکرد این نهاد در مدت یک ماه فعالیت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با شروع فعالیت نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس از اوایل اردیبهشت‌ماه، بالغ بر ۳۰۰ کشتی غیرایرانی اقدام به ارسال اطلاعات جهت دریافت مجوز عبور ایمن از تنگه هرمز کرده‌اند که عمده آنها از نوع نفتکش بوده‌اند.

کشتی‌های خروجی از و ورودی به ‎خلیج فارس به ترتیب ۷۷ و ۲۳ درصد از درخواست‌ها را تشکیل داده‌اند. مقصد عمده کشتی‌های خروجی کشور‌های آسیایی به‌ویژه چین و هند و مقصد عمده کشتی‌های ورودی امارات متحده عربی بوده است.

مطابق سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران، پی‌جی‌اس‌ای امکان صدور مجوز برای عبور کشتی‌های کشور‌های متخاصم را نداشته و نیز در شرایط محدودیت ناشی از جنگ، عبور کشتی‌های مرتبط با دولت‌های هم‌سو را در اولویت قرار می‌دهد.