وقوع حادثه دریایی جدید در تنگه هرمز
سازمان تجارت انگلیس از وقوع یک حادثه دریایی در تنگه هرمز خبر داد و اعلام کرد یک نفتکش هنگام حرکت به سمت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۸۹| |
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به گزارش تابناک، سازمان تجارت دریایی انگلیس یکشنبه شب در بیانیهای اعلام کرد گزارشی در مورد حمله به یک نفتکش در ۱۲ مایل دریایی شمال خصب واقع در دریای عمان دریافت کرده است.
در ادامه بیانیه آمده است: نفتکش هنگام حرکت به سمت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت.
سازمان مزبور تأکید کرد هیچ گزارشی در مورد تلفات انسانی یا خسارات زیستمحیطی در حمله به این نفتکش در تنگه هرمز وجود ندارد.
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