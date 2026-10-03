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پشت پرده تخریب علیه سردار فدوی از سوی اسرائیل

تمرکز اسرائیل بر تخریب و دروغ‌پردازی علیه سردار فدوی از کجا آب می‌خورد؟
کد خبر: ۱۳۹۷۱۴۱
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سردار فدوی

به گزارش تابناک،‌ پس از آنکه چندین ماه عملیات روانی اسرائیلی‌ها علیه سردار سرافراز قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، با نوعی «فرسودگی شناختی» مواجه شد و دست اسرائیلی‌ها در این زمینه تا حد زیادی برای افکار عمومی ایران رو شد، مدتی است که سیستم عملیات رسانه‌ای و جنگ شناختی رژیم صهیونیستی تمرکز خود را بر تخریب سردار فدوی قرار داده است.

این جنگ شناختی که بر اساس بررسی‌های سایبری، از سوی بازوهای عملیاتی «هاسبارا» ــ بازوی جنگ روایت‌ها و دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی ــ هدایت می‌شود، طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی مختلف مجموعه‌ای از شایعات و ادعاهای دروغین را علیه سردار فدوی منتشر کرده و حتی کار را به طرح ادعای مضحک «اعدام» ایشان کشانده است!

سردار فدوی با سابقه‌ای طولانی و درخشان در سپاه، یکی از معماران اصلی قدرت دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌رود؛ یعنی دقیقاً همان حوزه‌ای که بیش از هفت ماه است به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و کابوس‌های اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها در تنگه هرمز تبدیل شده است؛ جایی که این دو، علی‌رغم به‌کارگیری مجموعه‌ای از امکانات و ظرفیت‌های خود، نتوانسته‌اند کنترل تنگه هرمز را از ذیل قدرت و اشراف سپاه خارج کنند.

سردار فدوی امروز همچنین مشاور عالی فرمانده کل سپاه است. سابقه و نقش مهم او در شکل‌گیری قدرت نیروی دریایی سپاه، در کنار جایگاه کنونی‌اش به‌عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه، موجب شده است که آمریکا و اسرائیل، که تاکنون امکان ترور فیزیکی او را نداشته‌اند، بیش از پیش بر «ترور شخصیتی» و تخریب رسانه‌ای سردار فدوی متمرکز شوند.

از این منظر، موج اخیر شایعات را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از خبرسازی‌های پراکنده در شبکه‌های اجتماعی دانست؛ بلکه باید آن را در چارچوب گسترده‌تر جنگ شناختی و تلاش برای تخریب چهره فرماندهان و شخصیت‌های اثرگذار در ساختار نظامی ایران تحلیل کرد.

منبع: تسنیم

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اسرائیل سردار فدوی سردار قاآنی جنگ شناختی جنگ روانی
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