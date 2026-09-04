واکنش تاجرنیا به وضعیت یاسر آسانی و حردانی
به گزارش تابناک، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال درباره شکایتها از آسانی گفت: قبلا هم گفتم که هر باشگاهی نسبت به حضور بازیکنی اگر اعتراض داشته باشد، حق آنهاست. شکایتهای ما درباره داربی بیشتر از پرسپولیس است. یاسر آسانی هیچ مشکلی ندارد. امیدواریم این موضوعات یک جایی خاتمه پیدا کند. در این باره نگرانی نداریم. باشگاه درحال بررسی است تا مواردی را تنظیم کند.
وی درباره کنار گذاشتن صالح حردانی از تمرینات بیان داد: در هر تیمی ممکن است اتفاقاتی به وجود بیاید، نظر کادرفنی و مدیریت فنی خیلی مهم است. مسائل اخلاقی باید رعایت شود، مشکلی وجود دارد اما فکر نمیکنم مورد حادی باشد. هنوز فرصت نشده که با سرمربی تیم صحبت کنم و امیدوارم که حل شود. از تصمیمات سرمربی حمایت میکنیم.
تاجرنیا درباره اضافه شدن کمک مربی به کادرفنی اظهار کرد: تصمیمات آقای بختیاریزاده با وسواس است. به دنبال اسامی نیستند. در آخرین ملاقاتی که با سرمربی داشتهام درخواست کردم که هر چه زودتر گزینه خود را معرفی کنند.
وی درباره برگزار نشدن جلسات مدیران عامل پیش از فصل با میزبانی باشگاه استقلال عنوان کرد: حدسم این است که خارج از مدیریت باشگاهها در سازمان لیگ سوء تفاهمی رخ داده بود که چرا بدون آنها جلسه تشکیل میشود. این حق مدیران باشگاههاست که درباره منافع خود صحبت کنند. در این مورد خاص اصلا بحث تعارض منافعی نبود. باشگاهها در لیگ هزینه میکنند و آنچه درباره سازمان لیگ و فدراسیون است سهم آنها از این درآمدهاست و مشکلات ما را ندارند. متاسفانه هزینه بازیکنان در فوتبال ما متناسب با اقتصاد کشور نیست. از برخی که پرسیدم گفتند با ما تماس گرفتهاند که شرکت نکنیم.
تاجرنیا درباره برگزاری مجمع باشگاه گفت: مجمع عمومی بحثی بود که بر ما وارد شد. عقب افتادن مجمع ۱۰ تا ۱۲ روز است و مشکلی ایجاد نمیکند. این مجمع برای تثبیت سهامداران است و سالانه نیست.