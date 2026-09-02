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شکایت پرسپولیس از یاسر آسانی!

باشگاه پرسپولیس بابت حضور یاسر آسانی در دربی امشب، از استقلال شکایت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۹
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یاسر آسانی

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، پرسپولیس ساعت قبل در اصفهان در دربی برابر استقلال به میدان رفته و در نهایت به تساوی ۱-۱ رضایت داد. اما حالا باشگاه پرسپولیس به دنبال شکایت از یاسر آسانی بوده و مدعی شده که استقلال بابت استفاده از این ستاره آلبانیایی، دچار تخلف شده است. البته کمیته انضباطی فدراسیون روز گذشته رای خود مبنی بر شکایت چند تیم دیگر را صادر و اعلام کرد که بازی کردن یاسر آسانی منعی از حیث قانونی ندارد. اما به هر حال باشگاه پرسپولیس قصد دارد این مسئله را پیگیری کرده و از یاسر آسانی شکایت خود را ثبت کند.

پنجره استقلال در فصل تابستان بسته بود و به همین علت تیم‌های معترض نسبت به حضور یاسر آسانی در میدان، مدعی هستند که این بازیکن قرارداد خود را با این باشگاه فسخ کرده و دوباره قرارداد جدید امضا کرده است. به همین علت آنها معتقدند که حضور این بازیکن در مسابقات استقلال در این فصل غیرقانونی بوده و باید تیم‌های حریف استقلال با نتیجه 0-3 به پیروزی برسند. 

البته کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز گذشته رای خود را بابت شکایت رقبای هفته‌های ابتدایی استقلال صادر کرده و مدعی شد که یاسر آسانی از نظر قانونی منعی برای حضور در میدان نداشته است. اما به نظر می‌رسد رقبای استقلال قصد دارند این پرونده را به دادگاه عالی ورزش ارجاع دهند و به همین علت پرسپولیس از این قافله عقب نمانده است. در واقع احتمالاً مدیران باشگاه پرسپولیس می‌دانند که رای فدراسیون فوتبال ایران در این رابطه تغییر نخواهد کرد، اما بر اساس قانون، تیم‌های شاکی باید تا ۲۴ ساعت بعد از اتمام مسابقه، شکایت خود را در موارد مورد سوال خود ثبت کنند. 

به همین علت پرسپولیس قصد دارد با طرح شکایت، در واقع در آینده این مسئله را از طریق دادگاه عالی ورزش پیگیری کند. یاسر آسانی، ستاره آلبانیایی و ریزنقش استقلال امشب با یک ضربه تماشایی و محکم به گوشه دروازه، پیام نیازمند را مغلوب کرده و گل تساوی استقلال را در دربی به ثمر رساند. اما پرسپولیس مدعی شده که حضور این بازیکن در دربی غیرقانونی بوده و احتمالا آنها در آینده این مسئله را از طریق مراجع قضایی فیفا پیگیری خواهند کرد.

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دربی استقلال یاسر آسانی بازیکن استقلال پرسپولیس شکایت
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