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اتهام‌زنی تازه انگلیس علیه تهران!

دو ایرانی در انگلیس به اتهام طرح‌ریزی حمله تروریستی علیه جامعه یهودیان منچستر بازداشت شدند.پلیس انگلیس مدعی است این افراد در حال تهیه مواد منفجره و آموزش ساخت بمب بوده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۱۵
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ دو ایرانی در انگلیس بازداشت شدند و دلیل این اقدام، اتهام تدارک حمله تروریستی علیه جامعه یهودیان منچستر اعلام شده است.

پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد، 2 ایرانی به اتهام مشارکت در تدارک یک حمله تروریستی علیه جامعه یهودیان در منطقه منچستر بازداشت و پس از تکمیل تحقیقات به طور رسمی متهم شده‌اند.

به گزارش پلیس متروپولیتن، سلام احمدیان، 36 ساله، ساکن لیورپول و رحمان صالحی، 34 ساله، ساکن سالفورد، روز 20 سپتامبر 2026 / 29 شهریور 1405 در منچستر بازداشت شدند.

 آنها روز جمعه (دیروز) پس از موافقت دادستانی سلطنتی بریتانیا با اتهام "اقدام در جهت آماده‌سازی برای انجام اعمال تروریستی" بر اساس ماده 5 قانون تروریسم سال 2006 روبه‌رو شدند.

رحمان صالحی و سلام احمدیان پس از بازداشت در زندان نگهداری شده‌اند و قرار است روز شنبه امروز در دادگاه وست‌مینستر در لندن حاضر شوند. دادستانی سلطنتی بریتانیا تأکید کرده است که روند قضایی این پرونده در جریان است و متهمان از حق برخورداری از محاکمه عادلانه برخوردارند.

بر اساس جزئیات اعلام‌شده از سوی پلیس، اتهام مطرح‌شده علیه این 2 نفر مربوط به اقداماتی است که گفته می‌شود تا پیش از 20 سپتامبر 2026 انجام شده و هدف آن آماده‌سازی برای انجام یک اقدام تروریستی یا کمک به فرد دیگری برای انجام چنین اقدامی بوده است.

پلیس مبارزه با تروریسم اعلام کرده است این 2 نفر ظاهراً از طریق برنامه‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده برای تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت یک وسیله انفجاری دست‌ساز اقدام کرده‌اند. همچنین در پرونده اتهامی به تهیه یک سند حاوی دستورالعمل ساخت بمب با استفاده از پودر کلر و روغن یا مایع ترمز خودرو و همچنین دریافت ویدئوهای آموزشی درباره ساخت یا مونتاژ وسیله انفجاری اشاره شده است.

پلیس همچنین گفته است این 2 نفر در ارتباط با یک فرد یا طرف ثالث در خارج از بریتانیا بوده‌اند که احتمال داده می‌شود در ایران حضور داشته باشد. با این حال پلیس بریتانیا تاکنون هویت این فرد و جزئیات ارتباط احتمالی او با پرونده را اعلام نکرده است.

بر اساس اعلام پلیس، تحقیقات همچنین شامل شناسایی و بررسی اهداف احتمالی حمله بوده است. با وجود این، جزئیات مربوط به اهداف مورد نظر یا محل دقیق حمله احتمالی از سوی مقام‌های بریتانیایی منتشر نشده است.

پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرده است که تحقیقات منجر به "مختل شدن" طرح ادعایی حمله شده و در حال حاضر تهدید مستمری علیه عموم مردم در ارتباط با این پرونده وجود ندارد. 

ویکی ایوانز، معاون کمیسر پلیس و هماهنگ‌کننده ارشد مبارزه با تروریسم بریتانیا، این اتهامات را "بسیار جدی" توصیف کرده و از مردم خواسته است در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به پلیس گزارش کنند.

دادستانی سلطنتی بریتانیا نیز اعلام کرده است که پس از یک تحقیقات سریع پلیس مبارزه با تروریسم در منچستر، شواهد کافی برای طرح اتهام علیه این 2 نفر وجود داشته است. با این حال دادستانی تأکید کرده که طرح اتهام به معنای اثبات جرم نیست و تعیین مجرمیت تنها در صلاحیت دادگاه است.

وزیر کشور بریتانیا نیز درباره این پرونده اظهارنظر کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شابانا محمود گفته است این 2 مظنون چند سال پیش با قایق کوچک و از مسیر اروپا وارد بریتانیا شده‌اند. طبق اطلاعات منتشرشده، یکی از آنها پناهندگی دریافت کرده و درخواست پناهندگی فرد دیگر همچنان در حال بررسی است.

این پرونده در حالی مطرح شده است که تنها حدود یک سال از حمله مرگبار به کنیسه یهودیان در هیتون پارک در شمال منچستر گذشته است. آن حمله در جریان مراسم یوم‌کیپور در 2 اکتبر 2025 / 10 مهر 1404 رخ داد و 2 نفر کشته شدند. بازداشت این 2 تبعه ایرانی نیز در آستانه یوم‌کیپور سال جاری انجام شد.

پلیس بریتانیا تاکنون درباره ارتباط مستقیم دولت ایران با این طرح ادعایی اظهار نظر قطعی نکرده است و صرفاً از تماس احتمالی متهمان با یک طرف ثالث در خارج از بریتانیا که ممکن است در ایران باشد سخن گفته است. 

این اتفاق همزمان با اعلام ارتباط ایران با حمله خنثی شده به پایگاه نظامی آمریکا در انگلیس، مطرح می شود. سفارت ایران البته هر گونه ارتباط دولت ایران با این حمله را تکذیب کرده است.
منبع: عصرایران

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برچسب ها
رحمان صالحی سلام احمدیان دادستانی سلطنتی بریتانیا اقدام تروریستی مبارزه با تروریسم تروریسم
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