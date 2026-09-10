بازداشت ۲ نفر در انگلیس با ادعای همکاری با ایران

بنا بر اعلام پلیس متروپولیتن، نیروهای واحد مبارزه با تروریسم طی عملیاتی در دو نقطه از لندن، یک زن ۴۲ ساله و یک مرد ۶۰ ساله را بازداشت کردند.

به گزارش تابناک؛ پلیس متروپولیتن اعلام کرد که یک زن ۴۲ ساله و یک مرد ۶۰ ساله از سوی نیرو‌های پلیس مبارزه با تروریسم در دو نشانی در لندن بازداشت شده‌اند.

بر اساس ادعای پلیس، این دو نفر به ظن ارتکاب جرم ذیل بخش سوم «قانون امنیت ملی ۲۰۲۳» انگلیس که به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی خارجی مربوط می‌شود، بازداشت شدند.

پلیس انگلیس جزئیاتی درباره هویت افراد بازداشت‌شده یا مستندات مربوط به ادعای ارتباط آنها با ایران منتشر نکرده است. این دو نفر پس از انتقال به یکی از مراکز پلیس لندن و انجام بازجویی، تا اواخر ماه اکتبر (آبان) با قرار وثیقه آزاد شدند.

پلیس متروپولیتن همچنین اعلام کرد که این تحقیقات ارتباطی با حوادث و حملاتی که اوایل سال جاری میلادی ساختمان‌ها و اماکن مرتبط با جوامع یهودی در لندن را هدف قرار داده بود، ندارد.

مقام‌های انگلیسی طی ماه‌های اخیر چندین پرونده را با ادعای ارتباط با ایران ذیل قانون امنیت ملی این کشور مطرح کرده‌اند. تهران بار‌ها اتهامات مقام‌های انگلیسی درباره فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی ایران در این کشور را رد کرده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پیشتر ضمن رد قاطع اتهامات مربوط به جاسوسی و اقدامات منتسب به ایران در انگلیس، از مقام‌های این کشور خواسته بود از تکرار اتهامات بی‌اساس و فاقد شواهد معتبر خودداری کرده و در صورت وجود هرگونه مدرک، آن را از مجاری رسمی ارائه کنند.

منبع: برنا