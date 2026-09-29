گمانه زنی‌هایی درباره ارتباط ایران و حمله ناکام به پایگاه هوایی انگلیس منتشر شده است. سفارت ایران در لندن، ارتباط با این حادثه را تکذیب کرد.

به گزارش تابناک؛ پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس تحقیقات درباره حادثه مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی "راف فیرفورد" (فرفورد) در منطقه گلاسترشر را ادامه می‌دهد؛ پایگاهی که محل استقرار و عملیات بمب‌افکن‌های نیروی هوایی آمریکا است.

5 نفر به ظن برنامه ریزی حمله به این پایگاه، دستگیر شدند اما پلیس آنها را تا تکمیل تحقیقات، آزاد کرد.

بنا بر این گزارش؛ در جریان جنگ اخیر آمریکا علیه ایران، آمریکا از این پایگاه استفاده کرد. 5 مرد بریتانیایی در ارتباط با این حادثه بازداشت شدند اما روز دوشنبه 6 مهر 1405 پس از بازجویی‌های گسترده با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس انگلیس بامداد یکشنبه 5 مهر پس از دریافت گزارش یک کشاورز محلی درباره 3 خودروی ون سفید و افراد نقاب‌دار در نزدیکی پایگاه وارد عمل شد. 5 مرد 23 تا 25 ساله در منطقه ولفورد بازداشت شدند و خودروهای آنها نیز توسط پلیس، کارشناسان پزشکی قانونی و نیروهای نظامی مورد بررسی قرار گرفت.

پلیس ابتدا این افراد را به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره بازداشت کرد و سپس اتهام احتمالی "آماده‌سازی برای اقدام تروریستی" نیز در چارچوب تحقیقات مطرح شد. حدود 85 خانواده نیز به‌طور موقت از منطقه اطراف پایگاه تخلیه شدند تا بررسی خودروهای مشکوک انجام شود.

پلیس: احتمال ارتباط با یک دولت خارجی بررسی می‌شود

لورنس تیلور، رئیس پلیس ملی مبارزه با تروریسم انگلیس اعلام کرد که آزادی 5 فرد بازداشت‌شده به معنای پایان تحقیقات نیست و آنها همچنان تحت تحقیق و مشمول محدودیت‌های مربوط به رفت‌وآمد و ارتباط با دیگران هستند.

تیلور گفت پلیس در این مرحله "ذهن خود را باز نگه داشته" و حادثه را از همه زوایا بررسی می‌کند. او افزود یکی از فرضیه‌های مورد بررسی این است که این فعالیت ممکن است توسط "نیروهای نیابتی یا افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت می‌کنند" انجام شده باشد.

این اظهارات اهمیت زیادی دارد زیرا پلیس انگلیس تاکنون نگفته است که ایران مسئول این حادثه بوده است. این مقام پلیس، در بیانیه رسمی خود نام هیچ کشور خاصی را به‌عنوان عامل حادثه مطرح نکرد و تأکید کرد که تحقیقات از چند مسیر ادامه دارد.

احتمال ارتباط با ایران در گزارش‌های رسانه‌ای

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داده در تحقیقات پلیس، احتمال ارتباط این حادثه با ایران یکی از فرضیه‌های اصلی است؛ با این حال احتمال ارتباط با روسیه یا گروه‌های اسلام‌گرا نیز کنار گذاشته نشده است. رویترز تأکید کرده که هنوز مشخص نیست انگیزه افراد بازداشت‌شده چه بوده و تحقیقات ادامه دارد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که مقام‌های انگلیسی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا افراد بازداشت‌شده ممکن است به‌عنوان نیروهای نیابتی یک دولت خارجی، از جمله ایران یا روسیه، فعالیت کرده باشند یا خیر. این خبرگزاری تأکید کرده که هنوز نتیجه‌ای درباره منشأ یا انگیزه این حادثه اعلام نشده است.



وزیر دفاع انگلیس: درباره ارتباط ایران با حادثه نباید گمانه‌زنی کرد

وس استریتینگ، وزیر دفاع انگلیس، در واکنش به احتمال ارتباط ایران با این حادثه از اظهار نظر قطعی درباره عاملان آن خودداری کرد و گفت باید اجازه داد تحقیقات پلیس به نتیجه برسد.

استریتینگ در عین حال درباره تهدیدهای کلی ایران علیه انگلیس گفت ایران و نیروهای وابسته به آن قصد آسیب‌رساندن به انگلیس را دارند. این اظهارات در حالی مطرح شد که پلیس هنوز هیچ ارتباط مستقیمی میان ایران و حادثه فیرفورد را تأیید نکرده است.

وزیر خارجه انگلیس: لندن تهدید و فعالیت خصمانه در خاک خود را تحمل نمی‌کند

اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس، نیز در واکنش به حادثه فیرفورد بر تهدیدهای امنیتی علیه انگلیس تأکید کرد و این حادثه را یادآور تهدیدهایی دانست که این کشور با آنها مواجه است.

میلیبند همچنین در دیدار اخیر خود با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفته بود انگلیس "ارعاب، تهدید یا فعالیت خصمانه" در خاک خود را تحمل نخواهد کرد.



با این حال این موضع‌گیری‌ها به معنای آن نیست که دولت انگلیس تاکنون ایران را مسئول حادثه فیرفورد اعلام کرده باشد. در مواضع رسمی منتشرشده درباره تحقیقات، چنین انتساب قطعی‌ای وجود ندارد.



ایران ارتباط با حادثه را رد کرد

سفارت ایران در لندن هرگونه ارتباط تهران با این حادثه را رد کرده است.

سفارت ایران گمانه‌زنی درباره ارتباط تهران با حادثه را رد کرده و این اتهام‌ها را بی‌اساس دانسته است.

پایگاهی که در عملیات آمریکا علیه ایران استفاده شد

راف فیرفورد یک پایگاه نیروی هوایی انگلیس است که از پایگاه‌های مهم مورد استفاده نیروی هوایی آمریکا در اروپا محسوب می‌شود. این پایگاه پیش‌تر نیز برای عملیات بمب‌افکن‌های آمریکایی در جنگ خلیج فارس و جنگ عراق استفاده شده بود.

در جریان جنگ اخیر آمریکا با ایران نیز بمب‌افکن‌های آمریکایی از این پایگاه استفاده کرده‌اند. به همین دلیل، نقش فیرفورد در عملیات آمریکا علیه ایران به یکی از زمینه‌های مورد توجه رسانه‌ها در بررسی حادثه اخیر تبدیل شده است.



دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، درباره این حادثه گفت افراد بازداشت‌شده به دنبال وارد کردن "خسارت بزرگ" بوده‌اند و مدعی شد که آنها برای مدتی تحت نظر قرار داشته‌اند.

تا این لحظه، نمی‌توان از "اثبات نقش ایران" یا حتی "اتهام رسمی دولت انگلیس علیه ایران" سخن گفت. آنچه تأیید شده، آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط این حادثه با یک عامل یا دولت خارجی است؛ در حالی که ایران هرگونه ارتباط با حادثه را رد کرده و تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.

منبع: عصرایران