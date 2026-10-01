ادعاهای عروس ترامپ درباره جنگ با ایران
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری هیل، «هری کول» روزنامهنگار انگلیسی و همچنین یکی از روسای پیشین کمیته ملی جمهوریخواهان در برنامه یوتیوبی خود با لارا ترامپ گفتوگو کرد. او از لارا ترامپ درباره چشمانداز انتخابات میاندورهای در بحبوحه تنشها با ایران پرسید.
لارا ترامپ در پاسخ گفت: «خب ممکن است به قیمت انتخابات میاندورهای برای او تمام شود.»
او در ادامه گفت که رئیسجمهور آمریکا «واقعا از نحوه پیش رفتن اوضاع با ایران متنفر است» و آرزو میکرد «امور سریعتر پیش میرفت».
لارا ترامپ در ادامه مدعی شد: «اما حق با شماست، ایرانیها قطعا تا انتخابات میاندورهای منتظر ماندهاند. آنها میخواهند هر کاری که میتوانند انجام دهند تا امیدهای این رئیسجمهور برای موفقیت در انتخابات میاندورهای را از بین ببرند، چون فکر میکنند این امر به آنها برتری خواهد داد.»
لارا ترامپ درباره شفافیت نداشتن دولت آمریکا درباره دلایل آغاز جنگ با ایران و افزایش قیمت انرژی گفت آمریکاییها از نظر جغرافیایی احساس میکنند «فاصله زیادی» با ایران دارند و ترامپ «زیاد درباره آن صحبت میکند».
وی در ادامه با طرح این ادعا که ایران به دنبال سلاح هستهای بود، مدعی شد در صورت دستیابی ایران به چنین تسلیحاتی، دنیا به جای ترسناکتری تبدیل میشد.
ادعای عروس ترامپ درحالی مطرح میشود که ایران به مراتب تاکید داشت که برنامه هستهایش ماهیتی صلحآمیز داشته و سلاح هستهای به هیچوجه در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی که سختترین رژیم بازرسیها را از تاسیسات هستهای ایران داشت، در گزارشات مکرر خود ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تایید کرده بود.