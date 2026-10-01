En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادعاهای عروس ترامپ درباره جنگ با ایران

«لارا ترامپ» عروس «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه اذعان کرد که جنگ ایران ممکن است به قیمت شکست او در انتخابات میان‌دوره‌ای تمام شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۹۶
| |
1694 بازدید
|
۱
عروس ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری هیل، «هری کول» روزنامه‌نگار انگلیسی و هم‌چنین یکی از روسای پیشین کمیته ملی جمهوری‌خواهان در برنامه یوتیوبی خود با لارا ترامپ گفت‌وگو کرد. او از لارا ترامپ درباره چشم‌انداز انتخابات میان‌دوره‌ای در بحبوحه تنش‌ها با ایران پرسید.

لارا ترامپ در پاسخ گفت: «خب ممکن است به قیمت انتخابات میان‌دوره‌ای برای او تمام شود.»

او در ادامه گفت که رئیس‌جمهور آمریکا «واقعا از نحوه پیش رفتن اوضاع با ایران متنفر است» و آرزو می‌کرد «امور سریع‌تر پیش می‌رفت».

لارا ترامپ در ادامه مدعی شد: «اما حق با شماست، ایرانی‌ها قطعا تا انتخابات میان‌دوره‌ای منتظر مانده‌اند. آن‌ها می‌خواهند هر کاری که می‌توانند انجام دهند تا امیدهای این رئیس‌جمهور برای موفقیت در انتخابات میان‌دوره‌ای را از بین ببرند، چون فکر می‌کنند این امر به آن‌ها برتری خواهد داد.»

لارا ترامپ درباره شفافیت نداشتن دولت آمریکا درباره دلایل آغاز جنگ با ایران و افزایش قیمت انرژی گفت آمریکایی‌ها از نظر جغرافیایی احساس می‌کنند «فاصله زیادی» با ایران دارند و ترامپ «زیاد درباره آن صحبت می‌کند».

وی در ادامه با طرح این ادعا که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود، مدعی شد در صورت دستیابی ایران به چنین تسلیحاتی، دنیا به جای ترسناک‌تری تبدیل می‌شد.

ادعای عروس ترامپ درحالی مطرح می‌شود که ایران به مراتب تاکید داشت که برنامه هسته‌ایش ماهیتی صلح‌آمیز داشته و سلاح هسته‌ای به هیچ‌وجه در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سخت‌ترین رژیم بازرسی‌ها را از تاسیسات هسته‌ای ایران داشت، در گزارشات مکرر خود ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ عروس ترامپ ایران جنگ انتخابات کنگره برنامه هسته ای
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جیک سالیوان: ایران هرگز تسلیم نمی‌شود
نقشه جدید آمریکا؛ جنگ بلافاصله پس از انتخابات!
ترامپ باز هم ژست پیروزی مقابل ایران گرفت
ادعاهای تازه ترامپ درباره ایران و تنگه هرمز
نشریه آمریکایی: استیضاح ترامپ اجتناب‌ناپذیر است
نگرانی ترامپ از فرجام جنگ با ایران
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ با ایران
تلاش برای حل‌وفصل موضوع ایران تا انتخابات کنگره آمریکا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
0
0
پاسخ
میخوای پیروز هم بشه وقتی نتونسته کاری بکنه قمارباز احمق فقط حرف میزنه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
حمله مسلحانه به ایست پلیس در راسک/شهادت یک مامور
هشدار جدی درباره سکوهای آنلاین طلا؛ نظارت هنوز یک گام عقب‌تر است
آتش سوزی گسترده در تالاب دهنو بروجن
عبدولی فینالیست شد؛/دومین طلای کشتی فرنگی در راه
نامه رهبر کره شمالی به رئیس جمهور چین
ادعاهای عروس ترامپ درباره جنگ با ایران
گزارشاتی از حملات هوایی به مناطقی در افغانستان
پیام مهم رهبر انقلاب/ نماز؛ از ستون دین تا تکیه‌گاه جهاد و فتح
آمریکا با کاغذ و پیغام چیزی به دست نمی‌آورد / بعد از پذیرش شروط، ایران تصمیم می‌گیرد
واکنش کنایه آمیز عراقچی به ادعای نخست وزیر انگلیس
عکس: از عجایب پدیده ال نینو در لیبی
کوتاه بیاییم سراغ محاصره زمینی هم می‌روند / بمب هسته‌ای فعلا در دکترین نظامی ایران نیست / آمریکا به دنبال امتیاز ساده نیست
چرا مصر مستقیماً وارد جنگ با انصارالله یمن نمی‌شود؟/ درآمد کانال سوئز بیش از ۶ میلیارد دلار کاهش یافت
چرا تعقیب خوشبختی نتیجه عکس می‌دهد؟
راز عطر قورمه‌سبزی جنوبی در این سبزی‌هاست
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۱ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۲ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rMy
tabnak.ir/005rMy