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ترامپ باز هم ژست پیروزی مقابل ایران گرفت

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ایران بسیار بد شکست خورده و این درگیری خیلی زود به پایان خواهد رسید.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۴
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ترامپ

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی امروز سه‌شنبه ضمن تأکید بر اینکه جنگ ایران در تاریخ این کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات ثبت خواهد شد، گفت که این جنگ به‌زودی پایان می‌یابد و ایران در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.

وی در ادامه سخنانش درباره ایران گفت: «در سال‌های آینده، تاریخ کشورمان را خواهند نوشت و خواهند گفت که جنگ ایران یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که ما انجام دادیم.»

ترامپ در ادامه با تأکید بر اینکه این جنگ دیر نخواهد کشید، افزود: «جنگ ایران خیلی، خیلی زود تمام خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین درباره برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرد: «ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؛ آن‌ها در وضعیت بسیار بدی قرار دارند، وضعیتی بسیار وخیم. این ماجرا به‌زودی پایان خواهد یافت.»

ایران سال‌هاست که اعلام می‌کند برنامه هسته‌ایش صلح آمیز بوده و هیچ قصدی برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد اما آمریکا که یکی از بزرگترین دارندگان تسلیحات هسته‌ای در جهان است، طی سال گذشته دو بار تاسیسات هسته‌ای ایران را که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده،‌ مورد حمله قرار داده است.

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آمریکا ترامپ ایران جنگ برنامه هسته ای
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