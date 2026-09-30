فرمول جدید قالیباف در پاسخ به ادعای اخیر بسنت

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران در شبکه اجتماعی ایکس در شرح وضعیت شکننده بسنت نوشت: دولت آمریکا در گذشته وام‌های زیادی با نرخ بهره نزدیک به صفر گرفته بود. حالا موعد پرداخت این وام‌ها رسیده و دولت مجبور است برای تسویه آن‌ها، دوباره وام‌های جدید با نرخ بهره بسیار بالاتر بگیرد. از طرفی توان و ظرفیت خریداران اوراق قرضه هم پیوسته در حال کاهش است. برای مثال خریداران بزرگ اوراق قرضه آمریکا (مانند چین و ژاپن) علاقه کمتری به خرید اوراق جدید و یا نگه داشتن اوراق قبلی نشان می‌دهند و به همین دلیل نرخ بازده اوراق رو به افزایش است.

قالیباف به بسنت گوشزد کرده است که نقش ایران در بسته نگه داشتن تنگهٔ هرمز و بالا نگه داشتن قیمت انرژی و همچنین اثرگذاری بر افزایش بازده اوراق قرضه، خزانه‌داری آمریکا را با بحران فزاینده روبرو کرده و تمام دردسرهای او را تشدید ساخته است؛ به عبارتی آمریکایی‌ها تا حل این مسائل از طریق احترام به حقوق ملت ایران، توان غلبه بر این مشکلات اقتصادی را نخواهند داشت.