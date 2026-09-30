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فرمول جدید قالیباف در پاسخ به ادعای اخیر بسنت

رئیس هیات مذاکره کننده ایران در پاسخ به لفاظی‌های اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا که مدعی فروپاشی اقتصاد ایران ظرف دو هفته آینده شده بود، توضیحاتی درباره اهرم‌های فشار ایران بر اقتصاد آمریکا ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۵۴
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محمدباقر قالیباف

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران در شبکه اجتماعی ایکس در شرح وضعیت شکننده بسنت نوشت: دولت آمریکا در گذشته وام‌های زیادی با نرخ بهره نزدیک به صفر گرفته بود. حالا موعد پرداخت این وام‌ها رسیده و دولت مجبور است برای تسویه آن‌ها، دوباره وام‌های جدید با نرخ بهره بسیار بالاتر بگیرد. از طرفی توان و ظرفیت خریداران اوراق قرضه هم پیوسته در حال کاهش است. برای مثال خریداران بزرگ اوراق قرضه آمریکا (مانند چین و ژاپن) علاقه کمتری به خرید اوراق جدید و یا نگه داشتن اوراق قبلی نشان می‌دهند و به همین دلیل نرخ بازده اوراق رو به افزایش است.

قالیباف به بسنت گوشزد کرده است که نقش ایران در بسته نگه داشتن تنگهٔ هرمز و بالا نگه داشتن قیمت انرژی و همچنین اثرگذاری بر افزایش بازده اوراق قرضه، خزانه‌داری آمریکا را با بحران فزاینده روبرو کرده و تمام دردسرهای او را تشدید ساخته است؛ به عبارتی آمریکایی‌ها تا حل این مسائل از طریق احترام به حقوق ملت ایران، توان غلبه بر این مشکلات اقتصادی را نخواهند داشت.

فرمول جدید قالیباف در پاسخ به ادعای اخیر بسنت

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محمدباقر قالیباف ایران آمریکا اسکات بسنت خزانه داری آمریکا اقتصاد ایران تحریم
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