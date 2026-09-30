En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

۴ هزار میلیارد تومان پول وارد بورس شد/ سبزپوشی ۸۵ درصد نمادها در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس در پایان معاملات هشتمین روز مهرماه، با رشد ۱۷۱ هزار و ۵۷۴ واحدی همراه شد و در سطح ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۹۵
| |
2 بازدید
بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در هشتمین روز از مهرماه، روزی متفاوت و پرشتاب را پشت سر گذاشت. بازاری که در آخرین روز کاری هفته، شاهد هجوم خریداران و سبزپوشی گسترده‌ای بود که منجر به صعود چشمگیر شاخص کل شد.

شاخص کل بورس با جهشی ۱۷۱ هزار و ۵۷۴ واحدی، موفق شد خود را به ارتفاع ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحدی برساند؛ رکوردی که بازدهی ۲.۲۶ درصدی را برای سهامداران رقم زد. این رشد تنها مختص شاخص کل نبود، بلکه شاخص کل هم‌وزن نیز با پیشروی ۳۶ هزار واحدی، به سد مقاومتی ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد نزدیک شد.

امروز ثبت بیش از ۹۲۰ هزار نوبت معامله با ارزشی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان، حکایت از تداوم اعتماد سهامداران به بورس و جذب نقدینگی به بازار داشت. همچنین در پایان معاملات، ارزش کل بورس تهران به ۲۶ هزار همت رسید که معادل دلاری آن ۱۰۳.۸ میلیارد دلار است.

۴ هزار میلیارد تومان پول وارد بورس شد/ سبزپوشی ۸۵ درصد نمادها در آخرین روز هفته

چند همت وارد بورس شد؟

اما نکته اصلی گزارش امروز، در «جریان نقدینگی» نهفته است. ورود ۴ هزار میلیارد تومان پول تازه به بازار، در حالی رخ داد که شاهد کوچ سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن بودیم. خروج ۶۱۲ میلیارد تومان از صندوق‌های طلا و ۴۰۴ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت، سیگنال آشکاری است که معامله‌گران دوباره ریسک‌پذیر شده‌اند.

در مقابل، گروه صندوق‌های سهامی با جذب ۶۹۷ میلیارد تومان، صدرنشین ورود پول شد و پس از آن، گروه‌های خودرویی و شیمیایی با جذب بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان، نقدینگی جذب کردند. این در حالی است که نمادهایی نظیر فولاد، تابان، تکپاد، خودرو و سینرژی، امروز بیشترین اقبال را از سوی حقیقی‌ها به دست آوردند.

در پایان، نگاهی به تابلوی معاملات نشان می‌دهد که ارزش سفارشات خرید (۱۱.۳ همت) بسیار بیشتر از ارزش سفارشات فروش (۵۹۶ میلیارد تومان) بوده است. با توجه به سبزپوشی ۸۵ درصد نمادها، بازار با فشار خرید روبر بود؛ اما باید منتظر ماند و دید که آیا این روند ورود پول در هفته آینده هم ادامه پیدا می‌کند یا بازار وارد مسیر تازه‌ای از نوسان می‌شود. جهت‌گیری بازار در روزهای بعد، به تصمیمات بعدی معامله‌گران و اخبار اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس شاخص کل بورس بازار سهام
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
3 سناریو برای قیمت دلار تا پایان اسفند 1405
آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
عصبانیت داماد حسن روحانی از تجمع کنندگان را ببینید
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
لحظه تصادف وحشتناک شاخ به شاخ
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
ویدیوهای تازه از تظاهرات سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۳ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rLL
tabnak.ir/005rLL