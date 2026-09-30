۴ هزار میلیارد تومان پول وارد بورس شد/ سبزپوشی ۸۵ درصد نمادها در آخرین روز هفته

شاخص کل بورس در پایان معاملات هشتمین روز مهرماه، با رشد ۱۷۱ هزار و ۵۷۴ واحدی همراه شد و در سطح ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در هشتمین روز از مهرماه، روزی متفاوت و پرشتاب را پشت سر گذاشت. بازاری که در آخرین روز کاری هفته، شاهد هجوم خریداران و سبزپوشی گسترده‌ای بود که منجر به صعود چشمگیر شاخص کل شد.

شاخص کل بورس با جهشی ۱۷۱ هزار و ۵۷۴ واحدی، موفق شد خود را به ارتفاع ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحدی برساند؛ رکوردی که بازدهی ۲.۲۶ درصدی را برای سهامداران رقم زد. این رشد تنها مختص شاخص کل نبود، بلکه شاخص کل هم‌وزن نیز با پیشروی ۳۶ هزار واحدی، به سد مقاومتی ۲ میلیون و ۶۶ هزار واحد نزدیک شد.

امروز ثبت بیش از ۹۲۰ هزار نوبت معامله با ارزشی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان، حکایت از تداوم اعتماد سهامداران به بورس و جذب نقدینگی به بازار داشت. همچنین در پایان معاملات، ارزش کل بورس تهران به ۲۶ هزار همت رسید که معادل دلاری آن ۱۰۳.۸ میلیارد دلار است.

چند همت وارد بورس شد؟

اما نکته اصلی گزارش امروز، در «جریان نقدینگی» نهفته است. ورود ۴ هزار میلیارد تومان پول تازه به بازار، در حالی رخ داد که شاهد کوچ سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن بودیم. خروج ۶۱۲ میلیارد تومان از صندوق‌های طلا و ۴۰۴ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت، سیگنال آشکاری است که معامله‌گران دوباره ریسک‌پذیر شده‌اند.

در مقابل، گروه صندوق‌های سهامی با جذب ۶۹۷ میلیارد تومان، صدرنشین ورود پول شد و پس از آن، گروه‌های خودرویی و شیمیایی با جذب بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان، نقدینگی جذب کردند. این در حالی است که نمادهایی نظیر فولاد، تابان، تکپاد، خودرو و سینرژی، امروز بیشترین اقبال را از سوی حقیقی‌ها به دست آوردند.

در پایان، نگاهی به تابلوی معاملات نشان می‌دهد که ارزش سفارشات خرید (۱۱.۳ همت) بسیار بیشتر از ارزش سفارشات فروش (۵۹۶ میلیارد تومان) بوده است. با توجه به سبزپوشی ۸۵ درصد نمادها، بازار با فشار خرید روبر بود؛ اما باید منتظر ماند و دید که آیا این روند ورود پول در هفته آینده هم ادامه پیدا می‌کند یا بازار وارد مسیر تازه‌ای از نوسان می‌شود. جهت‌گیری بازار در روزهای بعد، به تصمیمات بعدی معامله‌گران و اخبار اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.