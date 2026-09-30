ایران نیاز ندارد آمریکا یا اعراب خلیج فارس را بهطور متعارف شکست دهد/ بعید است ناتوی خلیج فارس تشکیل شود
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، وبسایت تحلیلی آمریکایی «نشنال اینترست» در مقاله ای نوشته است: جنگ ایران، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را وادار کرده است تا برخی از عمیقترین مفروضات امنیتی خود را بازنگری کنند.
برای دههها، استراتژیهای آنها بر ترکیبی از حفاظت نظامی آمریکا، خریدهای دفاعی ملی و روابط بهدقت تنظیمشده با تهران استوار بود.
انتظار زیربنایی این بود که نیروهای آمریکایی از یک حمله گسترده ایرانی جلوگیری خواهند کرد، که دیپلماسی دوجانبه میتواند کشورهای حاشیه خلیج فارس را از رویاروییهای گستردهتر مصون نگه دارد، و اینکه سیستمهای دفاع موشکی پیشرفته میتوانند هرگونه تلافی محدودی را که رخ میدهد، مهار کنند. هر سه این مفروضات تضعیف شدهاند.
بیشتر بخوانید:
آینده جنگ ایران؛ محور نشست آمریکا و اعراب خلیج فارس/ جلب حمایت عربی برای «روز بعد» جنگ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
ایران به هر شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، از جمله عمان و قطر، حمله کرد، علیرغم تعامل طولانیمدت آنها با تهران و تلاشهایشان برای ماندن در خارج از درگیری.
شورای همکاری خلیج فارس رسماً تأیید کرد که حمله به یک عضو، حمله به همه است، اما واکنش نظامی عمدتاً ملی باقی ماند و نه واقعاً جمعی؛ بنابراین جنگ نشان داد که نه بیطرفی، نه آشتی و نه حضور نیروهای آمریکایی نمیتواند مصونیت را تضمین کند.
تشدید مجدد حملات حوثیها این درس را تقویت کرده است. پس از آنکه گروه همسو با ایران، قلمرو مهم استراتژیک نزدیک بابالمندب را تصرف کرد و حملات موشکی و پهپادی خود را علیه خاک عربستان، کشتیرانی و زیرساختهای انرژی تشدید کرد، ریاض یک کارزار هوایی گسترده را آغاز کرد، اما هنوز نتوانسته است دستاوردهای حوثیها را معکوس کند.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، بارها از دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خواست تا حملات آمریکا را مجاز کند، اما واشنگتن در نهایت از مداخله نظامی مستقیم خودداری کرد و حمایت خود را عمدتاً به اطلاعات و کمکهای هدفگیری محدود کرد.
با این حال، بریتانیا از آن زمان موافقت کرده است که سوخترسانی هوایی موقت برای هواپیماهای عربستان فراهم کند و نقش خود را دفاعی تعریف کرده است.
این ماجرا نشان میدهد که حمایت غرب همچنان مهم است، اما بهطور فزایندهای گزینشی، مشروط و تقسیمشده میان شرکای مختلف است. با این حال، بعید است پایتختهای خلیج فارس به این نتیجه برسند که دیپلماسی با ایران نادرست بوده یا اینکه ایالات متحده غیرقابلجانشینی شده است.
بلکه، هیچ ابزار واحدی نمیتواند بازدارندگی کافی فراهم کند. استراتژی در حال ظهور خلیج فارس لایهای خواهد بود، متکی بر ادامه حفاظت آمریکا، تواناییهای ملی قویتر، هماهنگی عملیتر شورای همکاری خلیج فارس، مشارکتهای متنوع، تعامل محتاطانه با ایران و تأکید بسیار بیشتر بر تابآوری اقتصادی و زیرساختی.
بازدارندگی کشورهای خلیج فارس از طریق انکار
دشواری اصلی این است که ایران نیازی ندارد که آمریکا یا شورای همکاری خلیج فارس را بهطور متعارف شکست دهد. فقط باید عدمقطعیت و اختلال کافی ایجاد کند تا هزینههای نامتناسبی را تحمیل کند.
یک تعطیلی موقت فرودگاه، آسیب به تأسیسات نمکزدایی یا انرژی، اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، یا حتی افزایش پایدار حق بیمه میتواند بر سرمایهگذاری، گردشگری، تجارت و اعتماد عمومی در سراسر خلیج فارس تأثیر بگذارد.
این عدمتقارن با اقتصاد دفاع تقویت میشود. سیستمهای پاتریوت و THAAD، هواپیماهای جنگی و داراییهای دریایی نسبت بالایی از تهدیدهای ورودی را رهگیری کردند و تقریباً بهطور قطع از تلفات و تخریب بسیار بیشتر جلوگیری کردند.
اما هیچ سپر دفاعی در مواجهه با ترکیبی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز، پهپادهای ارزانقیمت، حملات سایبری، خرابکاری و عملیات گروههای همسو با ایران، غیرقابل نفوذ نیست.
بنابراین، بازدارندگی نباید فقط از طریق نرخ رهگیری ارزیابی شود. معیار مهمتر این است که آیا ایران میتواند رفتار سیاسی خلیج فارس را تغییر دهد. حتی یک عملکرد دفاعی از نظر فنی چشمگیر ممکن است یک موفقیت استراتژیک ناقص باشد اگر حملات دولتهای خلیج فارس را مجبور کند تا عملیات آمریکا را محدود کنند، سرمایهگذاری را قطع کنند، هوانوردی را متوقف کنند یا سیاست خارجی را تغییر دهند.
برعکس، تعداد محدودی از حملات موفق لزوماً به معنای موفقیت استراتژیک ایران نیست اگر خدمات ضروری ادامه یابند، زیرساختهای آسیبدیده به سرعت بازسازی شوند و دولتهای خلیج فارس از تسلیم شدن امتناع کنند.
واقعبینانهترین هدف خلیج فارس، بازدارندگی کامل نیست بلکه بازدارندگی از طریق انکار است. این امر بر متقاعد کردن تهران استوار است که حملات دستاورد سیاسی یا اقتصادی معناداری تولید نخواهند کرد.
این امر مستلزم دفاعهای لایهای موشکی و پهپادی، سنسورهای یکپارچه، جنگ الکترونیک، سیستمهای مقابله با پهپاد ارزانتر، هواپیماهای پراکنده، مراکز فرماندهی تقویتشده، تأسیسات انرژی و آب حفاظتشده و ذخایر بزرگتر رهگیر و قطعات یدکی است.
تابآوری همچنین باید به عنوان ابزاری برای بازدارندگی درک شود، نه صرفاً موضوع مدیریت اضطراری. اگر فرودگاهها به سرعت بازگشایی شوند، سیستمهای داده به مکانهای جایگزین منتقل شوند، صادرات انرژی تغییر مسیر یابند و آب و برق در دسترس باقی بماند، اهرم فشار ایران کاهش مییابد.
اختلال در تنگه هرمز به طور مشابه پرونده ترمینالهای صادراتی جایگزین، ظرفیت خط لوله گسترده، ذخایر استراتژیک، بنادر افزونه، شبکههای برق به هم پیوسته، تأسیسات نمکزدایی پشتیبان و مراکز داده توزیعشده جغرافیایی را تقویت کرده است.
با این حال، اقدامات دفاعی به تنهایی ممکن است کافی نباشد. اگر تهران معتقد باشد که حملات هزینه مستقیمی ندارند، ممکن است بهطور نسبی به موشکها، پهپادها، عملیات سایبری و جنگ نیابتی به عنوان ابزارهای ارزانقیمت ادامه دهد؛ بنابراین عربستان سعودی و امارات متحده عربی احتمالاً سلاحهای دوربرد معتبرتر، قابلیتهای اطلاعاتی و سایبری و ظرفیت هدفگیری مستقیم زیرساختهای پرتاب مرتبط با یک حمله را توسعه خواهند داد.
این ظرفیت باید متعادل باقی بماند، زیرا ایران از نظر جغرافیایی نزدیک است، در حالی که کشورهای خلیج فارس زیرساختهای بسیار متمرکز و برنامههای جاهطلبانه تحول اقتصادی دارند که از تشدید کنترلنشده به شدت آسیب میبینند.
چتر ضروری، اما ناقص آمریکا برای کشورهای خلیج فارس
جنگ ایالات متحده را بیربط نکرد. اطلاعات آمریکا، دفاع هوایی و موشکی، قدرت دریایی، لجستیک، سوخترسانی هوایی و قابلیتهای فرماندهی و کنترل، خسارات را به میزان قابل توجهی محدود کرد.
هیچ بازیگر خارجی دیگری نمیتواند این ترکیب را بازتولید کند. چین در موقعیتی نیست که جایگزین ایالات متحده از نظر نظامی شود، روسیه نمیتواند، و کشورهای اروپایی مقیاس و انسجام سیاسی لازم را ندارند.
شکست در این بود که فرض میشد میزبانی نیروهای آمریکایی بهطور خودکار مصونیت سرزمینی را تضمین میکند. اولویتهای فوری واشنگتن حفاظت از پرسنل و داراییهای آمریکایی، حفظ عملیات علیه ایران و دفاع از اسرائیل بود.
این اولویتها همیشه به طور کامل با اولویتهای خلیج فارس همخوانی نداشت: حفاظت از فرودگاهها، بنادر، کارخانههای نمکزدایی، زیرساختهای انرژی و داده، مراکز گردشگری و اعتبار شهرهای خلیج فارس به عنوان قطبهای تجاری امن؛ بنابراین جنگ شکافی بین حضور نظامی و تضمین سیاسی را آشکار کرد. یک پایگاه آمریکایی ممکن است از اشکال خاصی از تجاوز جلوگیری کند، اما همچنین میتواند میزبان خود را به بخشی از میدان نبرد تبدیل کند.
همچنین بهطور خودکار تعیین نمیکند که واشنگتن از کدام دسته از زیرساختهای غیرنظامی دفاع خواهد کرد یا چه اقدام ایرانی باعث تلافی آمریکا میشود.
در نتیجه، دولتهای خلیج فارس با دو ریسک متضاد روبهرو هستند. آنها از رها شدن میترسند اگر واشنگتن حفاظت خود را کاهش دهد. با این حال، آنها همچنین از گرفتار شدن میترسند اگر یک استراتژی آمریکایی-اسرائیلیمحور آنها را به جنگهایی بکشاند که آغاز نکردهاند و نمیتوانند کنترل کنند.
نتیجه مطلوب آنها نه خروج آمریکا است و نه همسویی بیقید و شرط. بلکه ادامه حفاظت آمریکا همراه با مشورت بیشتر، تضمینهای شفافتر و کنترل سیاسی سختگیرانهتر بر استفاده از خاک خلیج فارس است.
طرح امنیتی خاورمیانه دونالد ترامپ
گزارشهای اخیر مبنی بر اینکه دولت ترامپ در حال بررسی یک همسویی بزرگتر پس از جنگ برای مهار ایران، گسترش پیمان ابراهیم و اتصال چندین ترتیب امنیتی منطقهای است، نشان میدهد که واشنگتن ممکن است به دنبال سازماندهی مجدد نقش خود باشد نه رها کردن آن.
این پیشنهاد هنوز مقدماتی است و استقبال از آن بستگی دارد به اینکه آیا اولویتهای خلیج فارس را منعکس میکند یا عمدتاً حول اهداف آمریکایی و اسرائیلی طراحی شده است.
نشست ۲۲ سپتامبر ترامپ با نمایندگان خلیج فارس و سایر نمایندگان منطقهای در نیویورک این ابهام را تشدید کرد. او تهدیدهای اقدام بیشتر علیه ایران را با ادعاهایی مبنی بر اینکه شتاب به سمت توافق پس از تماسهای میانجیگرانه آمریکا و ایران در حال افزایش است، ترکیب کرد.
برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، این ترکیب اجبار و دیپلماسی نقش ترجیحی آنها را تقویت میکند: نه به عنوان شرکتکنندگان خودکار در یک ائتلاف ضد ایرانی، بلکه به عنوان طرفهای گفتوگو که به دنبال شکل دادن به اهداف آن، جلوگیری از تشدید مجدد، بازگرداندن آزادی کشتیرانی و تضمین اینکه هرگونه توافقی به نگرانیهای امنیتی خودشان رسیدگی کند، هستند.
این ایده رقابت عمیقتری را بین دو دیدگاه امنیت خلیج فارس آشکار میکند. یکی یک ساختار مهار انحصاری است که ایالات متحده، اسرائیل و شرکای عربی و مسلمان منتخب را علیه ایران پیوند میدهد.
دیگری بازدارندگی خارجی را با یک چارچوب عدم تجاوز منطقهای و ادامه تعامل با تهران ترکیب میکند. بیشتر دولتهای شورای همکاری خلیج فارس تلاش خواهند کرد بین این دو مدل عمل کنند: مشارکت در همکاری دفاعی با حمایت آمریکا بدون تعریف ایران به عنوان یک دشمن دائمی یا تعهد خودکار به عملیات تهاجمی آینده.
کارزار «روز دی اقتصادی» دولت ترامپ، که رسماً عملیات «رانده اقتصادی» نامیده میشود، لایه دیگری به بازدارندگی خلیج فارس اضافه میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، تهدید به تحریمهای ثانویه علیه بانکهای خارجی، شرکتهای کشتیرانی، بیمهگران، خطوط هوایی و سایر نهادهایی که تجارت ایرانی را تسهیل میکنند، از جمله حذف احتمالی از سیستم مالی مبتنی بر دلار، کرده است.
چنین اقداماتی نیروی اجبارآمیز واقعی دارند، زیرا دسترسی به دلار و تسویه بینالمللی برای مؤسسات خلیج فارس بسیار ارزشمندتر از تجارت با ایران است.
فشار اقتصادی میتواند منابع ایران را کاهش دهد، اما بهطور خودکار تسلیم سیاسی تولید نمیکند. ایران دههها را صرف توسعه شبکههای قاچاق، شرکتهای پوسته، ترتیبات مبادلهای و کانالهای پرداخت جایگزین کرده است.
مهمتر از آن، تلاش برای فروپاشی اقتصاد ایران ممکن است با منافع خلیج فارس در تضاد باشد. فروپاشی اقتصادی میتواند جریانهای پناهندگان، قاچاق، ناامنی دریایی و اتکای بیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) به تلافی نامتقارن را برانگیزد.
فشار زمانی مؤثرتر خواهد بود که به شرایط روشن و دستیافتنی گره بخورد، مانند آزادی کشتیرانی، خویشتنداری در حملات موشکی، محدودیتهای فعالیت نیابتی یا مذاکرات هستهای از سر گرفته شده. تحریمها بدون یک خروجی دیپلماتیک ممکن است ایران را فقیر و بیثبات کند بدون ایجاد بازدارندگی پایدار.
چرا ناتوی خلیج فارس بعید باقی میماند
حملات ایران انگیزه قوی برای هماهنگی شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرد، اما موانع سیاسی که به صورت تاریخی مانع دفاع جمعی شدهاند را از بین نبرد.
محدودیتهای اصلی کمبود پول یا سلاح نیست. اعضای شورای همکاری خلیج فارس برداشتهای متفاوتی از تهدید، سیستمهای تدارکات، روابط خارجی و مواضع نسبت به ایران و اسرائیل دارند.
آنها همچنین تمایلی به واگذاری تصمیمات حاکمیتی درباره جنگ به یک فرماندهی فراملی ندارند. شورای همکاری خلیج فارس نیازی ندارد که ناتو شود تا به پیشرفت معناداری دست یابد. یک تصویر مشترک هوایی و موشکی، اشتراکگذاری خودکار رادار و اطلاعات، پروتکلهای رهگیری مشترک، ذخایر مشترک رهگیر و قطعات یدکی، حفاظت هماهنگ از زیرساختهای حیاتی و یک سلول بحران دائمی شورای همکاری خلیج فارس، امنیت جمعی را به طور مادی بهبود میبخشد.
آزمون تعیینکننده، ادغام عملیاتی است نه زبان معاهده: چه کسی حمله را نسبت میدهد، رهگیری را مجاز میکند، داراییهای اولویتدار را تعیین میکند، کدام قابلیتها را مشارکت میدهد و تشدید را کنترل میکند؟
یک اکوسیستم کشورهای خلیج فارس، نه اتحاد
ساختار قابل قبولتر «هندسه متغیر» است: ائتلافهای مختلف که به تهدیدهای مختلف میپردازند. یک بحران دریایی میتواند شامل عمان، عربستان سعودی، امارات، ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه باشد.
دفاع هوایی ممکن است از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و شرکای منتخب غربی استفاده کند. قطر و عمان به طور طبیعی رهبری میانجیگری با ایران را بر عهده خواهند گرفت.
بریتانیا، فرانسه، ترکیه، پاکستان، کره جنوبی و سایر شرکا میتوانند قابلیتها، فناوری و آموزش ارزشمندی را تأمین کنند.
با این حال، تنوع نباید با جایگزینی واشنگتن اشتباه گرفته شود. هیچکدام نمیتوانند بسته کامل اطلاعات، لجستیک، هشدار اولیه، قدرت دریایی و تسلط بر تشدید را که ایالات متحده فراهم میکند، ارائه دهند.
مدل در حال ظهور، کثرتگرایی مشارکتی است، نه جایگزینی حامی. علیرغم حملات، دیپلماسی خلیج فارس با ایران ادامه خواهد یافت.
جغرافیا رویارویی دائمی را ناپایدار میکند، در حالی که کانالهای ارتباطی به تعیین خطوط قرمز، تسهیل آتشبس، مدیریت حوادث دریایی و محدود کردن فعالیت نیابتی کمک میکنند.
با این حال، تعامل به طور فزایندهای به عنوان مدیریت ریسک تلقی خواهد شد نه شواهدی بر ناپدید شدن تهدید ایرانی. یک چارچوب عدم تجاوز منطقهای بلندمدت میتواند با تعهدات متوسط آغاز شود: خطوط تلفن بحران، اطلاعرسانی پرتاب موشک و رزمایش نظامی، پروتکلهای دریایی، حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی و محدودیتهای حمایت از گروههای مسلح.
چنین ترتیبی مستلزم راستیآزمایی، مکانیسمهای نسبتدهی و پیامدهایی برای نقضها است، به ویژه، زیرا نهادهای غیرنظامی ایران، سپاه پاسداران و سازمانهای همسو ممکن است همیشه به طور منسجم عمل نکنند.
روابط اقتصادی میتواند از این چارچوب از طریق «درهمتنیدگی مشروط» پشتیبانی کند: ارائه تجارت، سرمایهگذاری و ادغام منطقهای در ازای خویشتنداری قابل راستیآزمایی، در حالی که مجازاتهایی برای تجاوز حفظ میشود.
روابط اقتصادی جایگزین بازدارندگی نیستند، اما میتوانند به گروههای ذینفع در داخل ایران چیزی ملموس برای از دست دادن بدهند و به دیپلماسی خلیج فارس یک ابزار مثبت در کنار فشار نظامی بدهند.
شش کشور شورای همکاری خلیج فارس این تحول را متفاوت دنبال خواهند کرد. عربستان سعودی به دنبال رهبری منطقهای خواهد بود در حالی که گفتوگو را حفظ کرده و از چشمانداز ۲۰۳۰ محافظت میکند.
امارات احتمالاً بر دفاع فعال، اطلاعات، سیستمهای مقابله با پهپاد و تابآوری زیرساختی تأکید خواهد کرد در حالی که کانالهای عملگرایانه با ایران را حفظ میکند.
قطر روابط نظامی نزدیک خود با آمریکا را با میانجیگری و مشارکتهای انعطافپذیر ترکیب خواهد کرد.
عمان همچنان به اولویت دادن به گفتوگو و رفع تنش دریایی ادامه خواهد داد.
بحرین با واشنگتن و ریاض همسو باقی خواهد ماند، در حالی که کویت دفاع سرزمینی را با حساسیتهای داخلی نسبت به نیروهای خارجی متعادل خواهد کرد.
معماری نظم در حال ظهور خلیج فارس
این تفاوتها یک اتحاد واحد را بعید میکند. معماری در حال ظهور در عوض شامل چهار لایه به هم پیوسته خواهد بود.
اول، یک رابطه بازتنظیمشده با آمریکا که قابلیتهای پیشرفته و نوعی بازدارندگی گسترده را فراهم میکند. دوم، هماهنگی عملی شورای همکاری خلیج فارس در دفاع هوایی، اطلاعات، امنیت دریایی و واکنش به بحران. سوم، مشارکتهای دوجانبه و چندجانبه کوچک با قدرتهای منطقهای و اروپایی؛ و در نهایت، یک چارچوب دیپلماتیک شامل ایران.
این یک نظم امنیت جمعی مبتنی بر اعتماد نخواهد بود. این یک سیستم همزیستی مدیریتشده بر اساس بازدارندگی، ارتباطات و آسیبپذیری متقابل خواهد بود. موفقیت آن کمتر به تعداد توافقنامههای امضاشده بستگی دارد تا به اینکه آیا شرکتکنندگان میتوانند تهدید مشابهی را ببینند، به سرعت تصمیم بگیرند و حمایت وعدهدادهشده را در بحران بعدی ارائه دهند.
کشورهای خلیج فارس نمیتوانند تهدید ایرانی را از بین ببرند، ایران را به طور مستقل شکست دهند یا ایالات متحده را با شریک استراتژیک دیگری جایگزین کنند.
با این حال، آنها میتوانند حملات را دشوارتر، کماثرتر و پرهزینهتر کنند در حالی که تابآوری اقتصادی خود را تقویت میکنند، ظرفیت سنجیدهای برای تلافی توسعه میدهند و کانالهای دیپلماتیک را برای جلوگیری یا مهار تشدید حفظ میکنند؛ بنابراین نظم پس از جنگ خلیج فارس نه کاملاً آمریکایی خواهد بود و نه واقعاً خودمختار. این یک اکوسیستم خواهد بود نه یک اتحاد، و خطر اصلی آن این است که میتواند به مجموعه متراکمی از توافقنامههای چشمگیر تبدیل شود که از نظر عملیاتی تکهتکه باقی میماند.