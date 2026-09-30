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خبری که عراقچی به پزشکیان رساند

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از ارایه گزارش وزیر امور خارجه از سفر به نیویورک از جمله شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در نشست امروز هیات دولت خبر داد و گفت: پیشنهاد طرف آمریکایی توسط دکتر عراقچی به رئیس‌جمهور داده شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۷۹
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سخنگوی دولت

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی، امروز چهارشنبه 8 مهر از ارایه گزارش سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه درباره سفر به نیویورک و مجموعه ملاقات‌ها و دیدارهای انجام شده از جمله ارائه شروط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از طریق میانجی‌ها در جلسه امروز هیات دولت خبر داد.

سخنگوی دولت افزود: به‌رغم تلاش‌های دشمن برای انزوای سیاسی ایران، حضور گروه ایرانی در کانون توجهات و ملاقات‌ها بوده و دیدارهای متعددی با کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و سایر کشورها انجام شده و کنش دیپلماتیک برای راهگشایی در حوزه سیاست خارجی با جدیت دنبال شده است.

مهاجرانی ادامه داد: در جلسه امروز پیشنهاد طرف آمریکایی توسط دکتر عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس‌جمهور پزشکیان ارائه شد.
منبع: ایرنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
19
پاسخ
لطفا از آقای عراقچی سوال کنید اگر گفتند مذاکرات مثبت و سازنده بود شیشه های پنجره هامون رو چسب بزنیم !
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