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عراقچی: از شروطمان کوتاه نمی‌آییم

وزیرخارجه ایران گفت که در تمامی نشست‌ها بر شروط و خواسته‌های کشورمان در ارتباط با تنگه هرمز تأکید کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۵۵
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: حضور ما در مجمع امسال، حضور بسیار پرتحرکی بود. صبح شنبه رئیس‌جمهور عزیمت کردند و بازگشتند، ولی حضورشان بسیار فعال بود؛ ملاقات‌های متعدد، مصاحبه‌های متعدد و آن سخنرانی بسیار قوی که در مجمع ایراد فرمودند.

وزیر خارجه بیان کرد: در کنار ایشان، بنده هم ملاقات‌های متعددی داشتم. در همه این دیدارها، خط اصلی ما بیان شروط جمهوری اسلامی ایران برای باز شدن تنگه هرمز و برای پیشرفت مذاکرات بود؛ شروطی که در شورای عالی امنیت ملی تعیین شده است. عرلقچی عنوان کرد: موظف بودیم این شروط را در اینجا تبیین و ارائه کرده و از آن‌ها دفاع کنیم. الحمدلله این کار در همه ملاقات‌هایی که داشتیم به‌صورت رسمی انجام شد. در ملاقات‌هایی که با میانجی‌گران داشتیم، این شروط به‌طور کامل منتقل، توضیح و تشریح شد و آن‌ها نیز این موارد را به طرف آمریکایی منتقل کردند.

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وی با بیان اینکه ما از مواضع خودمان، از سیاست خودمان و از شروطی که تعیین کرده بودیم، در همه ملاقات‌ها دفاع کردیم، خاطرنشان کرد: همه دنیا، کشورهای منصف دنیا، از این موضوع آگاه شدند که جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که به‌خوبی از کشور خودش دفاع کرده، در عرصه دیپلماسی همواره قوی ظاهر شده و به‌خصوص با ارائه طرح‌های مختلف و با تعیین مسیر دیپلماتیک توانسته فضای دیپلماتیک را نیز به نفع خودش هدایت کند.عراقچی افزود: طرح‌هایی که ما ارائه دادیم، درباره آن‌ها مصاحبه و توضیح داده شد و در ملاقات‌ها نیز مطرح شد. همچنین توسط واسطه‌ها به طرف آمریکایی منتقل شد.وی گفت: اولین واکنش را از رئیس‌جمهور آمریکا دیدیم، ولی هنوز از میانجی‌ها چیزی به ما منتقل نشده است. البته رئیس‌جمهور آمریکا هم حرف‌های خوب و نیز حرف‌های نقیض زیادی زده که متأسفانه زیاد از ایشان شنیده می‌شود. رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: ما منتظر هستیم نظرات قطعی توسط واسطه‌ها به ما منتقل شود و بر اساس آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: به‌هرحال، شروط ما مشخص است و هرگونه حرکت رو به جلو برای باز شدن تنگه هرمز منوط به محقق شدن این شروط است و از آن‌ها هم کوتاه نخواهیم آمد.عراقچی بیان کرد: چشم‌انداز برای مردم ایران، چشم‌انداز روشنی است. مردم ایران قدرت خودشان را هم در عرصه نظامی، هم در عرصه دیپلماتیک و هم در عرصه اقتصادی و مقابله با تحریم‌ها نشان داده‌اند.وی گفت: دشمنان ما هم همه مسیرها را امتحان کرده‌اند؛ هر مسیری که توانستند رفتند و به نتیجه نرسیدند. هیچ راهی جز یک راه‌حل مذاکره‌شده، مبتنی بر شرافت و عدالت و با تأمین حقوق مردم ایران و تأمین خواسته‌های برحق آن‌ها وجود نخواهد داشت.

وزیر خارجه اظهار داشت: فقط یک راه‌حل مذاکره‌شده می‌تواند آن‌ها را از این بن‌بست خارج کند. این موضع ماست. بسیاری از کشورها در این موضع با ما همراهی دارند و آن را درک می‌کنند.وی گفت: هیچ‌کس الان در دنیا نیست که بتواند جمهوری اسلامی ایران را متهم کند که مسیر دیپلماسی را امتحان نکرده است. ما از این جهت در موضع برتر سیاسی هستیم؛ به این جهت که هیچ‌گاه راه دیپلماسی و راه مذاکرات را نبستیم، ولی از حقوق خودمان هم هیچ‌گاه کوتاه نیامدیم.وزیر خارجه بیان کرد: هر موقع هم که دشمنان ما مسیر دیگری را انتخاب کردند، در آن مسیر هم محکم در مقابلشان ایستادیم.
منبع: تسنیم

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران آمریکا سازمان ملل مذاکرات ایران و آمریکا شروط ایران تنگه هرمز
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