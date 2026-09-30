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مثلث ضدایرانی در راه است؟

طبق اعلام یک منبع اسرائیلی به سی‌ان‌ان، در نشست محرمانه ابوظبی و تل‌آویو، موضوع ایران بررسی شد. دو طرف در طول جنگ کنونی، همکاری‌های مشترک خود علیه ایران را افزایش داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۷۷
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نتانیاهو و بن اسد

به گزارش تابناک؛ نتانیاهو در جریان سفر محرمانه اخیر خود به ابوظبی، گزارش هایی اطلاعاتی درباره وضعیت برنامه هسته ای ایران را به محمد بن زائد رئیس دولت امارات متحده عربی داده است. 

یک منبع اسرائیلی مطلع به سی‌ان‌ان گفت، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به شیخ محمد بن زاید، رئیس دولت امارات، اطلاعاتی جدید را نشان داد که نشان می‌دهد ایران در حال از سرگیری برنامه هسته‌ای خود است.

در میان اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط نتانیاهو، جزئیات ساخت و ساز جدید در سایت کوه کلنگ - در حدود 140 مایلی جنوب تهران - به عنوان مکان کلیدی برای تلاش های احتمالی ایران برای بازسازی برنامه هسته ای اش دیده می شود.

روز یکشنبه، یک منبع اسرائیلی مطلع از این سفر به سی‌ان‌ان گفت که نشست محرمانه با محوریت ایران بود، عرصه‌ای که دو طرف (ابوظبی و تل آویو) همکاری‌های خود را از جمله در طول جنگ کنونی علیه ایران تعمیق کرده‌اند.

خبرگزاری دولتی امارات نیز در اقدامی بی سابقه تایید کرد که شیخ محمد و نتانیاهو در این کشور دیدار کردند و این اولین باری است که اماراتی‌ها به طور علنی سفر نتانیاهو را تایید می‌کنند.

خبرگزاری دولتی امارات گزارش داد، دو رهبر "روابط دوجانبه بین امارات و اسرائیل و راه های تقویت و توسعه بیشتر آنها را مورد بحث و بررسی قرار دادند."

دفتر نتانیاهو نیز اعلام کرد که این دیدار بر تقویت روابط بین دو کشور و چالش های منطقه ای متمرکز بوده است. این دفتر گفت که این سفر نتانیاهو با حضور سارا همسرش، رئیس شورای امنیت ملی، رئیس موساد و یک وزیر نظامی و یک مشاور سیاسی بود.

دو منبع آگاه به سی ان ان گفتند که در این نشست یک مقام ارشد امنیتی عربستان سعودی نیز حضور داشت. به گفته یک منبع، در این مذاکرات همچنین تحولات اخیر منطقه از جمله وضعیت انصارالله در یمن، آبراه حیاتی باب المندب در دهانه دریای سرخ و همچنین تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این منبع افزود: نتانیاهو در این نشست گفت که اسرائیل ارزیابی می کند که ایران می تواند در هفته های آینده حمله ای را در منطقه آغاز کند.

این سفر نادر دقیقا یک ماه قبل از انتخابات اسرائیل در 27 اکتبر و در پس زمینه تشدید مناقشات سیاسی در اسرائیل بر سر گزارش هاآرتص و نیویورک تایمز مبنی بر اینکه شیخ محمد بن زائد چند روز قبل از حمله 7 اکتبر 2023 به نتانیاهو درباره عملیات بزرگ حماس هشدار داده بود، انجام شد.

در ماه مه، دفتر نتانیاهو اعلام کرد که نخست‌وزیر اسرائیل در ماه مارس- در روزهای آغازین جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران - سفری محرمانه به امارات داشته و آن را یک "دستاورد تاریخی" توصیف کرد. با این حال، وزارت امور خارجه امارات در آن زمان ادعای دفتر نتانیاهو را "کاملا بی‌اساس" خواند و رد کرد.

گفته می‌شود که در جریان جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اسرائیل سامانه دفاع موشکی "گنبد آهنین" به همراه دهها نظامی خود را در امارات مستقر کرده است و مقامات اسرائیلی اعلام کرده‌اند که همکاری‌های امنیتی میان دو طرف به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

منبع: عصرایران

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نتانیاهو و بن اسد محمد بن اسد نتانیاهو امارات ایران برنامه هسته ای ایران اسرائیل روابط امارات و اسرائیل
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