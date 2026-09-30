گزارش‌ها از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر می‌دهد؛ دو طرف همچنان بر مواضع سخت خود پافشاری کرده و دیپلماسی در این مسیر با بن‌بست روبرو شده است.

به گزارش تابناک؛ وبگاه آکسیوس‌مدعی شد، تلاش‌های میانجی‌گران قطری در این هفته برای ایجاد یک گشایش دیپلماتیک میان آمریکا و ایران پیشرفت چندانی نداشته است؛ زیرا هیچ‌یک از دو طرف حاضر نیست از مواضع خود عقب‌نشینی کند.

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باراک راوید خبرنگار ارشد آکسیوس نوشت: مقام‌های قطری همچنان به تلاش‌های خود ادامه خواهند داد، اما از مواضع هر دو طرف به‌طور فزاینده‌ای ناامید شده‌اند.

منبع: تسنیم