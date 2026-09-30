نقشه جدید آمریکا؛ جنگ بلافاصله پس از انتخابات!
رسانه آمریکایی آکسیوس با انتشار گزارشهای هدفمند در تلاشی برای ایجاد بنبست در مذاکرات، مدعی شد که احتمال اقدامات نظامی واشنگتن علیه ایران پس از انتخابات افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۳۳| |
4972 بازدید
به گزارش تابناک؛ این پایگاه خبری آمریکایی در سلسله گزارشهایی با رویکردی تهدیدآمیز مدعی شد که ترامپ ممکن است پس از انتخابات، دستور عملیات نظامی گسترده علیه ایران را صادر کند.
این رسانه همچنین در ادعایی، روند پیشرفت در مذاکرات را به چالش کشید و مدعی شد که واشنگتن توان پذیرش درخواستهای طرف ایرانی را ندارد.
آکسیوس به نقل از منابع مطلع خود ادعا کرده است که تیم مذاکره کننده ایرانی تأکید کرده تا زمانی که آمریکا به تعهدات خود (بازگشت به یادداشت تفاهم) عمل نکند، تهران هیچگونه امتیازی نخواهد داد.
این در حالی است که ناظران سیاسی، انتشار چنین گزارشهایی در آستانه انتخابات را بخشی از جنگ روانی و فشارهای سیاسی جریانهای تندرو در آمریکا برای تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و باجخواهی ارزیابی میکنند.
منبع: مهر
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
خب پس حتما باید قبل از انتخابات آمریکا ایران پیش دستی کنه و به آنها حمله کند وگرنه ضرر میکنیم.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟